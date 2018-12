Svizzera | ‘allarme clima’ | manifestazione a Berna

meteoweb.eu

(Di sabato 8 dicembre 2018) Diverse centinaia di persone hanno partecipato oggi aalla‘Allarme clima’, un evento organizzato in contemporanea con altre città del mondo intero.Scopo della dimostrazione sensibilizzare sull’impellente necessità di una svolta ecologica e allo stesso tempo rendere i politici attenti alle conseguenze di un eventuale indebolimento della legge sul CO2 da parte del Parlamento elvetico.Laè stata indetta dall’organizzazione ‘Alleanza clima’, che ha invitato “i partecipanti a portare pentole e cucchiai per svegliare i politici pericolosamente assonnati”. Un evento analogo si tiene anche a Ginevra oltre che in numerose altre città tra le quali Parigi, Dakar, Edimburgo, Berlino e Montreal.Nel suo appello, l’organizzazione fa riferimento alle Nazioni Unite e a migliaia di scienziati in ...