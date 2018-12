Roma - il Suicidio perfetto : il Cagliari - in nove - strappa un clamoroso pari al 95esimo - finisce 2-2 : Ennesimo regalo della Roma. La squadra di Di Francesco, avanti 2-0 contro il Cagliari, butta via tre punti praticamente in tasca incassando al 95' il gol del 2-2 di Sau, con i sardi rimasti in nove ...

Cagliari-Roma 2-2 - clamoroso alla “Sardegna Arena” : Suicidio giallorosso [FOTO e VIDEO] : 1/51 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Suicidio a Roma - studentessa americana si butta dal settimo piano : Dramma a Trastevere nella notte. Una studentessa americana, originaria del Colorado, si è tolta la vita gettandosi da una finestra al settimo piano, in via Ippolito Nievo.La giovane, in italia per motivi di studio, viveva in casa con altre connazionali. A dare l'allarme sono state proprio le coinquiline che hanno visto la studentessa chiudersi in bagno senza più uscirne. Quando erano circa le 3, le amiche preoccupate, non riuscendo ...

Roma - cadavere sulla pista ciclabile sul Tevere : giallo a Ponte Sisto/ Ultime notizie - ipotesi Suicidio : Roma, cadavere sulla pista ciclabile: giallo a Ponte Sisto. Ultime notizie, vittima tra i 30 e i 35 anni: ipotesi suicidio, indagano le forze dell'ordine(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 15:22:00 GMT)

Roma - soffoca la moglie e tenta il Suicidio - il perito confessa : 'Mi chiedeva di ucciderla' : 'Da un anno mi chiedeva di ucciderla. E alla fine l'ho accontentata. Ho fatto quello che voleva'. Ha ucciso sua moglie per non vederla più soffrire. L'ha soffocata con le sue mani per esaudire il suo ...

