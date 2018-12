Strage in discoteca | Ora basta!

Strage in discoteca - il marito di Eleonora : «Non ce la faccio - i miei 4 figli ora sono senza mamma» : La disperazione di «Non ce la faccio a dire niente. Solo che quattro figli sono rimasti senza la loro mamma e uno di loro prende ancora il latte. Parlerò più avanti per dire...

Strage in discoteca ad Ancona - una 19enne al concerto di Sfera Ebbasta. "Scene da brividi" : serata tragica che si è consumata nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , FOTO - VIDEO , , in provincia di Ancona , al concerto di Sfera Ebbasta , era presente anche Greta Narducci , una 19enne ...

Strage discoteca Corinaldo - genitori disperati all'obitorio : «La nostra vita è finita» : Le urla di dolore. «Era mia figlia, aveva solo 14 anni, vi rendete conto...». Riesce a stento a tenersi in piedi, e urla in lacrime davanti all'obitorio degli Ospedali Riuniti di...

Ancona - Strage in discoteca : sei morti nella calca - venduti 1400 biglietti per 800 posti : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo ( Ancona ),...

Ancona - Strage in discoteca : sei morti nella calca - venduti 1400 biglietti per 800 posti : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo ( Ancona ),...

Strage in discoteca : 6 morti - oltre 100 feriti. 7 in gravi condizioni : Il panico sarebbe scoppiato per l'utilizzo di uno spray urticante. Si indaga anche sulla sicurezza del locale: venduti 1.400 biglietti ma la capienza è di 870 posti - Sono in corso le indagini sulla ...