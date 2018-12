Strage in discoteca | il silenzio di Sfera Ebbasta I fan | «Erano lì per te | non parli?»

Strage discoteca : il video del momento in cui cede la balaustra facendo precipitare i ragazzi : In un video si vede il momento in cui una delle balaustre all'esterno della discoteca "Lanterna Azzurra Clubbing" di Ancona ha ceduto. Si indaga per appurare la dinamica che ha portato alla Strage e in particolare se i biglietti venduti siano stati di più della capienza autorizzata nel locale che è di 871 persone.Continua a leggere

Salvini - Strage in discoteca : «Impegno a trovare i responsabili di queste sei vite spezzate» : La strage della discoteca di Corinaldo ha suscitato la reazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini , che su twitter ha commentato l'accaduto. Spray al peperoncino ai concerti di Sfera Ebbasta: ...

Strage discoteca Corinaldo : chi sono le vittime : Cinque ragazzini tra i quattordici e i sedici anni e una mamma che accompagnava la figlia al concerto sono morti travolti nella calca nella discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo, vicino Ancona. Si chiamavano Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, Emma Fabini ed Eleonora.Continua a leggere

Ancona - Strage in discoteca : nella calca 5 morti tra i 14 e i 16 anni - anche una mamma : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Ancona - Strage in discoteca : nella calca 5 morti tra i 14 e i 16 anni - anche una mamma : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Ancona - Strage al concerto di SferaEbbasta - i ragazzi ballano poi il panico : il video dentro la discoteca : «Ore mezzanotte e 56. Lanterna Azzurra, Corinaldo. Un gran cretino lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone tra cui io con mia figlia...

Corinaldo - Strage in discoteca : 6 morti - di cui 5 giovanissimi - e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta.«Spruzzato spray urticante». : strage in una discoteca in provinca di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di...

Strage Corinaldo - Salvini : “Più gente del consentito nella discoteca - stupidità e avidità” : Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.Continua a leggere

Ancona - Strage in una discoteca a Corinaldo : 6 morti e 120 feriti : Una terribile tragedia ha scosso la provincia di Ancona la notte scorsa. Il fatto di cronaca si è verificato in una discoteca di Corinaldo, il club Lanterna Azzurra, dove di lì a poco si sarebbe dovuto esibire il cantante Sfera Ebbasta. Centinaia di persone erano in attesa dell'artista, quando all'improvviso tra la gente si è scatenato il panico. Pare, ma su questo ci sono ancora delle serrate indagini in corso da parte dei Carabinieri, che un ...

Strage discoteca Corinaldo - Salvini : “Non si può morire così - impegno a trovare i responsabili” : Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.--È tragico il bilancio di quanto accaduto nella notte in una discoteca a Corinaldo, vicino Ancona. Sei persone sono morte – ...

Ancona - Strage in discoteca per uno spray urticante : 5 morti tra i 14 e i 16 anni - anche una mamma : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Ancona - Strage in discoteca per uno spray urticante : 5 morti tra i 14 e i 16 anni - anche una mamma : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Corinaldo - Strage in discoteca : 6 morti - di cui 5 giovanissimi - e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta.«Spruzzato spray urticante». Ipotesi choc : uscite di sicurezza sbarrate : strage in una discoteca in provinca di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di...

Corinaldo - Strage in discoteca : 6 ragazzi morti e 100 feriti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia in provincia di Ancona dove sei persone sono morte, schiacciate dalla folla nel panico in una discoteca. A scatenare la ressa al ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo – che ospitava il concerto del rapper Sfera Ebbasta – intorno all’1.00 di notte, forse l’utilizzo di uno spray urticante. A darne notizia, i vigili del fuoco sul profilo Twitter: “Corinaldo (AN) 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate ...