Strage in discoteca | il marito di Eleonora | «Non ce la faccio | i miei 4 figli ora sono

Strage in discoteca ad Ancona - una 19enne al concerto di Sfera Ebbasta. "Scene da brividi" : serata tragica che si è consumata nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , FOTO - VIDEO , , in provincia di Ancona, al concerto di Sfera Ebbasta , era presente anche Greta Narducci , una 19enne ...

Strage discoteca Corinaldo - genitori disperati all'obitorio : «La nostra vita è finita» : Le urla di dolore. «Era mia figlia, aveva solo 14 anni, vi rendete conto...». Riesce a stento a tenersi in piedi, e urla in lacrime davanti all'obitorio degli Ospedali Riuniti di...

Ancona - Strage in discoteca : sei morti nella calca - venduti 1400 biglietti per 800 posti : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona),...

Ancona - Strage in discoteca : sei morti nella calca - venduti 1400 biglietti per 800 posti : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona),...

Strage in discoteca : 6 morti - oltre 100 feriti. 7 in gravi condizioni : Il panico sarebbe scoppiato per l'utilizzo di uno spray urticante. Si indaga anche sulla sicurezza del locale: venduti 1.400 biglietti ma la capienza è di 870 posti - Sono in corso le indagini sulla ...

Strage discoteca - Conte : “Subito risposte”. Mattarella : “Tragedia che lascia impietriti” : I commenti del premier Giuseppe Conte e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla tragedia di Corinaldo, dove prima di un concerto di Sfera Ebbasta nella discoteca “La Lanterna Azzurra”, sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite: “Si dovrà fare piena luce sull'accaduto, accertando eventuali responsabilità e negligenze”.Continua a leggere

Ancona - Strage in discoteca : sei morti nella calca - 5 vittime tra i 14 e i 16 anni e una mamma : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona),...

Ancona - Strage in discoteca : sei morti nella calca - 5 vittime tra i 14 e i 16 anni e una mamma : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona),...

Strage discoteca Corinaldo - il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca VIDEO : Il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca. Le immagini mostrano quanto avvenuto questa notte nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella serata del concerto di...

Ancona - Strage al concerto di SferaEbbasta - i ragazzi ballano poi il panico : il video di un papà dentro la discoteca : «Ore mezzanotte e 56. Lanterna Azzurra, Corinaldo. Un gran cretino lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone tra cui io con mia figlia...

Sfera Ebbasta dopo la Strage in discoteca : “Sono addolorato” : strage discoteca Ancona, parla Sfera Ebbasta: “Profondamente addolorato” Sfera Ebbasta ha rotto il silenzio pochissimi minuti fa sul suo profilo Instagram in seguito alla strage che si è consumata questa notte al suo concerto. Il rapper ha affermato di essere profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. Sfera Ebbasta ha inoltre aggiunto che è difficile trovare le parole giste per esprimere il rammarico ...

La Strage nella discoteca in provincia di Ancona : Una fuga generale, forse causata da uno spray urticante, ha provocato una calca in cui sono morte 6 persone e ne sono rimaste ferite decine

Strage discoteca Corinaldo - il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca : Il drammatico momento del crollo dei parapetti sotto il peso della calca . Le immagini mostrano quanto avvenuto questa notte nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo nella serata del concerto di ...

Strage nella discoteca di Ancona : le vittime 5 minorenni e una mamma di 39 anni : "Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; e mamma Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia". È lo stesso Luigi Di Maio a svelate i nomi delle giovani vittime di della tragedia che si è consumata in una discoteca dell'anconetano.I ragazzi si erano ritrovati alla discoteca Lanterna ...