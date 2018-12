Strage discoteca Corinaldo, Salvini: “Non si può morire così, impegno a trovare i responsabili” (Di sabato 8 dicembre 2018) Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.



È tragico il bilancio di quanto accaduto nella notte in una discoteca a Corinaldo, vicino Ancona. Sei persone sono morte – si tratta di cinque minori e di una donna – travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nel locale. Ci sono anche decine di feriti, di cui almeno 13 in gravi condizioni. La tragedia è avvenuta intorno all'una di notte nella discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo, in località Madonna del Piano, dove il pubblico stava aspettando il cantante Sfera Ebbasta. “Non si può morire così a 15 anni – è il commento arrivato in mattinata dal ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini – un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati”. Nel suo post su Facebook Salvini chiede di trovare i responsabili di questa tragedia. “Un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate, chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia”. Matteo Salvini, impegnato oggi nella manifestazione della Lega a Roma, ha annunciato che alle 11 in piazza del Popolo verrà osservato “un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi”. Il ministro si recherà poi sul luogo della Strage.

