Strage discoteca Corinaldo | chi sono le vittime

Ancona - Strage in discoteca : nella calca 5 morti tra i 14 e i 16 anni - anche una mamma : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Ancona - Strage al concerto di SferaEbbasta - i ragazzi ballano poi il panico : il video dentro la discoteca : «Ore mezzanotte e 56. Lanterna Azzurra, Corinaldo. Un gran cretino lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone tra cui io con mia figlia...

Corinaldo - Strage in discoteca : 6 morti - di cui 5 giovanissimi - e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta.«Spruzzato spray urticante». : strage in una discoteca in provinca di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di...

Strage Corinaldo - Salvini : “Più gente del consentito nella discoteca - stupidità e avidità” : Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.Continua a leggere

Ancona - Strage in una discoteca a Corinaldo : 6 morti e 120 feriti : Una terribile tragedia ha scosso la provincia di Ancona la notte scorsa. Il fatto di cronaca si è verificato in una discoteca di Corinaldo, il club Lanterna Azzurra, dove di lì a poco si sarebbe dovuto esibire il cantante Sfera Ebbasta. Centinaia di persone erano in attesa dell'artista, quando all'improvviso tra la gente si è scatenato il panico. Pare, ma su questo ci sono ancora delle serrate indagini in corso da parte dei Carabinieri, che un ...

Strage discoteca Corinaldo - Salvini : “Non si può morire così - impegno a trovare i responsabili” : Il commento del vicepremier Matteo Salvini alla Strage avvenuta questa notte nella discoteca di Corinaldo, vicino ad Ancona: “Un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate”.--È tragico il bilancio di quanto accaduto nella notte in una discoteca a Corinaldo, vicino Ancona. Sei persone sono morte – ...

Corinaldo - Strage in discoteca : 6 ragazzi morti e 100 feriti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia in provincia di Ancona dove sei persone sono morte, schiacciate dalla folla nel panico in una discoteca. A scatenare la ressa al ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo – che ospitava il concerto del rapper Sfera Ebbasta – intorno all’1.00 di notte, forse l’utilizzo di uno spray urticante. A darne notizia, i vigili del fuoco sul profilo Twitter: “Corinaldo (AN) 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate ...

