Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona

(Di sabato 8 dicembre 2018) Sei ragazzi sono morti schiacciati dalla calca in una discoteca dimentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap.A scatenare il panico sarebbe stata la diffusione tra la folla di uno spray urticante. Un centinaio i feriti con traumi e lesioni da schiacciamento, di cui 10 in gravi condizioni, hanno reso noti fonti del 118.Secondo quanto riporta Repubblica, quanto accaduto all'una di notte alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, discoteca frequentata dai giovanissimi, ricorda molto la gigantesca ressa innescata durante la proiezione della finale di Champions League del 2017 in piazza San Carlo a Torino, quando una persona morì e centinaia rimasero ferite.Sul posto delladisono accorse numerose ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco. Nel locale erano ...