Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona Chi sono le 6 vittime

(Di sabato 8 dicembre 2018) Cinque ragazzi e una donnamorti schiacciati nella calca in una discoteca dimentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap.Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. Laè avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di. Oltre un centinaio i feriti, di cui una decina in gravi condizioni.E' stato il vicepremier Luigi Di Maio a dare su Facebook i nomi delleAsia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Matttia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia; Eleonora Girolimini, 39 anni, di Senigallia. "È assurdo morire cos" scrive Di Maio, ...