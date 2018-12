Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : “Ecco cosa è successo - mio figlio vivo per miracolo” : Il racconto del papà di un ragazzino che era al concerto del rapper nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo: "Un ragazzo nel corso di un principio di rissa ha spruzzato uno spray urticante. Mio figlio e i suoi amici sono stati fortunati perché la corriera che avevano preso per andare al concerto ha fatto tardi ed è arrivata poco prima che il fatto succedesse e quindi non hanno fatto neanche in tempo ad entrare"Continua a leggere