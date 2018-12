Strage al concerto di Sfera Ebbasta | 6 morti | 5 minorenni «Venduti 1400 biglietti per

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti. Venduti 1.400 biglietti per 871 posti : Articolo aggiornato alle 13,30 dell'8 dicembre 2018 Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' ...

Ecco i nomi della vittime della Strage al concerto di Sfera Ebbasta : A comunicare i nomi della giovanissime vittime della tragedia avvenuta al concerto di Sfera Ebbasta è il vicepremier Luigi Di Maio con un post su Facebook: «Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Matttia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia;e m...

Strage concerto Sfera Ebbasta : mamma Eleonora Girolimini morta nella calca : Cinque ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni e una madre che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale nell’Anconetano, la discoteca ”Lanterna azzurra” di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Le vittime sono: Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano; Mattia Orlandi, 15 anni, di ...

Strage concerto Sfera Ebbasta - i post dei genitori al concerto : ”Scene da panico” : “Ore 00:56, Lanterna Azzurra Corinaldo, un gran coglione lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500/2000 persone tra cui io con mia figlia di 10”. Inizia così il post di Raffaele Lerino, uno dei genitori presenti alla tragedia di stanotte accaduta nel locale della provincia di Ancona prima del concerto del trapper Sfera Ebbasta. Un post carico di rabbia e di paura, vergato di getto intorno alle 3 ...

