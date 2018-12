Strage al concerto di Sfera Ebbasta: 6 morti, 5 minorenni. «Venduti 1400 biglietti per una sala da 469 posti»

attualitavip.myblog

(Di sabato 8 dicembre 2018) Una vera e propriaquesta notte in una discoteca in provinca di Ancona. Cinque ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia sonotravolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante spruzzato da una persona incappucciata salita sul palco. Le vittime sono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia. Moltissimi i feriti: al momento ci sono 12 codici rossi (di cui 7 in pericolo di vita), 45 codici verdi e 9 codici gialli. È quanto si apprende da fonti investigative. La procura indaga per omicidio colposo plurimo.Due ragazze erano del 2004 e sono di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ...