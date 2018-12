ilmessaggero

: Storica visita del Papa al Messaggero: «L’informazione che ci fa bene» - filippo_noto : Storica visita del Papa al Messaggero: «L’informazione che ci fa bene» - KappaRar : RT @ilmessaggeroit: Storica visita del Papa al Messaggero:«L’informazione che ci fa bene» - ilmessaggeroit : Storica visita del Papa al Messaggero:«L’informazione che ci fa bene» -

(Di domenica 9 dicembre 2018) Attesa, folla, emozioni (tante) dentro e fuori lo storico palazzo di via del Tritone. Una giornata, quella di ieri, per il nostro giornale, per l?intero settore dell?informazione,...