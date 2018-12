Stadio nuovo | ora filtra ottimismo | a fine 2019 via ai lavori? Pallotta spera

Nuovo Stadio della Roma - ignorato un punto fondamentale : Il Politecnico di Torino, sul tema del traffico legato al progetto del Nuovo stadio di proprietà della Roma, non poteva usare un aggettivo più appropriato e chiarificatore: catastrofico. Non che ci ...

Nuovo Stadio Roma - il procuratore Pecoraro a gamba tesa : “non andava fatto così” : Figc, Giuseppe Pecoraro ha parlato della questione legata allo stadio della Roma, criticandolo senza mezzi termini “Lo stadio della Roma? Ho sempre dichiarato che lo stadio non andava fatto in quella maniera. Per me il posto è sbagliato. Ma se non si fa la viabilità e si raddoppiano le corsie della via del Mare non si da nessuna parte“. Lo ha detto il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro all’Adnkronos, sullo stadio ...

Frongia : entro dicembre-gennaio novità su nuovo Stadio della Roma : Roma – Incontri che vanno avanti, novita’ previste tra dicembre e gennaio: va avanti la macchina del nuovo stadio della Roma. A spiegarlo, intervenuto ai microfoni di Retesport, l’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, che ha fatto il punto sugli impianti della Capitale e sul nuovo stadio della Roma”. “Per quanto riguarda l’impianto di Tor di Valle ha spiegato: “Tra domani e dopodomani ...

In occasione della partita tra Napoli e Chievo esordirà il nuovo impianto luci, realizzato in vista delle Universiadi del 2019.

L'amministratore delegato del club, Luca Percassi, ha dato qualche anticipazione sul nuovo museo dell'Atalanta nello stadio rinnovato

De Laurentiis - 2 secondi per Stadio nuovo : ANSA, - NAPOLI, 19 NOV - "Dal 1990 allo stadio San Paolo non è stato fatto nulla. Noi ci troviamo con uno stadio con una sovrastruttura brutta dal punto di vista estetico ma anche traballante. Un ...

Il dietrofront di De Laurentiis : «Non costruirò il nuovo Stadio» : L’intervento all’Unione Industriali A seguito di un evento all’Unione Industriali di Napoli, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club partenopeo. Le parti più interessanti del suo intervento riguardano lo stadio: «Non intendo costruire uno stadio nuovo da altre parti. Il San Paolo fa parte di un passato che non voglio dimenticare, è stato il teatro di Maradona, l’unico momento importante della ...

«Avremmo la coda di sponsor interessati all'investimento e incasseremmo molto più di quello che fa la Juve con l'Allianz».

Serie A - intesa milanese per nuovo Stadio : ... un vincolo utile per trovare una soluzione funzionale per entrambe le parti, con il fine di soddisfare un interesse comune: compiere un passo determinante per entrare nel mondo del calcio moderno. A ...

Nuovo Stadio - Milan e Inter dicono sì e cercano «casa» insieme : Sport 26 ottobre 2018 Inter, Steven Zhang: "Saremo il miglior club del mondo" L'Inter nel 2015 aveva preparato un suo progetto per uno stadio da 65mila posti senza più terzo anello, per lasciare ...

Inter-Milan - accordo per il nuovo Stadio : c’è di mezzo San Siro? : Inter-Milan- Un comunicato ufficiale annuncia l’accordo totale tra Inter e Milan per il protocollo d’intesa sulla nascita del nuovo stadio. Uno stadio moderno, in linea con gli ultimi stadi all’avanguardia, ma che potrebbe vedere San Siro ancora totale protagonista. Di fatto, le due squadre non hanno escluso che il nuovo impianto possa nascere sulla ristrutturazione […] L'articolo Inter-Milan, accordo per il nuovo stadio: ...

La "Fiorentina ci ha fatto sapere che ha cominciato i carotaggi nell'area Mercafir", ha spiegato il sindaco della Fiorentina Dario Nardella.

Fiorentina - il sindaco Nardella sul nuovo Stadio : “Fiducia sull’avanzamento del progetto” : A margine della presentazione dell’approvazione del piano urbanistico esecutivo sull’area di Castello, avvenuta ieri in giunta comunale, il sindaco Dario Nardella si è espresso sulla questione stadio: “Sono state dette già tante cose sulla questione dello stadio, non ritengo di dover aggiungere altro se non il fatto che sono fiducioso sullo stato di avanzamento della progettazione. La società ci ha fatto sapere che ha ...

Le manifestazioni d'interesse da parte dei privati disposti a investire nel progetto di costruzione sono attese entro la metà di febbraio 2019