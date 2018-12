: Spunta 'spray peperoncino' in discoteca - NotizieIN : Spunta 'spray peperoncino' in discoteca - TelevideoRai101 : Spunta 'spray peperoncino' in discoteca - Louis10147346 : Spray al peperoncino ai concerti di Sfera Ebbasta, non è la prima volta: spunta l'ombra della banda -

Una bomboletta contenente gas urticante è stata trovata e sequestrata nelladi Corinaldo (Ancona) dove 5 ragazzi e una donna 39enne, che aveva accompagnato sua figlia, sono morti nella calca durante un concerto. Non è chiaro se è loutilizzato quando si è creato il panico.Nel locale non vi sono telecamere di sorveglianza, né interne né esterne. In Italia,il gas Oleoresin capsicum nelle bombolette è acquistabile nelle armerie, farmacie e molti supermercati. Unico obbligo per comprarlo: avere più di 16 anni.(Di sabato 8 dicembre 2018)