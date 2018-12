Spray urticante ai concerti trap | già 7 episodi nell’ultimo anno durante le esibizioni di

Ancona - panico in una discoteca : 6 morti nella calca - Si indaga su Spray urticante e sovraffollamento : Le vittime - Le vittime sono Asia Nasoni, 14enne di Senigallia; Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia; Benedetta Vitali, 15enne di Fano; Matttia Orlandi, 15enne di Frontone; Emma Fabini, 14enne di ...

Spray urticante ai concerti trap : i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta : Da settembre 2017 a settembre 2018, includendo il live del rapper milanese a Mondovì, si sono contati 5 episodi che hanno scatenato il panico sotto il palco

Panico in discoteca a Corinaldo per Spray urticante : 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta : Tragedia nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. Le vittime sono 5 ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia. I feriti sono 59, tredici gravi. La modalità ricorda il dramma di Torino in piazza San Carlo

Spray urticante ai concerti trap : i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta : 8 novembre, Milano - Questo è l'ultimo episodio prima della tragedia dell'Anconetano di cui la cronaca è a conoscenza. Uso di Spray al peperoncino all'interno dell'Alcatraz durante l'esibizione di ...

