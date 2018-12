Spray urticante ai concerti | non è la prima volta

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti - 5 minorenni. «Trovata una bomboletta Spray urticante» : Una vera e propria Strage questa notte in una discoteca in provinca di Ancona. Cinque ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi...

Spray urticante ai concerti trap : già 7 episodi nell’ultimo anno durante le esibizioni di Ghali - Guè Pequeno e Sfera Ebbasta : La tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo, in provincia di Ancora, in attesa del concerto di Sfera Ebbasta ha portato alla morte di sei persone mentre tentavano di fuggire dal locale. Panico scatenato da uno Spray urticante, episodio che potrebbe non essere casuale. Una tendenza che nell’ultimo anno è stata riscontrata anche in altri eventi musicali: da Ghali a Guè Pequeno, da Achile Lauro allo stesso Sfera ...

Ancona - panico in una discoteca : 6 morti nella calca - Si indaga su Spray urticante e sovraffollamento : Le vittime - Le vittime sono Asia Nasoni, 14enne di Senigallia; Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia; Benedetta Vitali, 15enne di Fano; Matttia Orlandi, 15enne di Frontone; Emma Fabini, 14enne di ...

Spray urticante ai concerti trap : i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta : Da settembre 2017 a settembre 2018, includendo il live del rapper milanese a Mondovì, si sono contati 5 episodi che hanno scatenato il panico sotto il palco

Corinaldo - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta. 6 morti e 120 feriti per lo Spray urticante : Fullscreen01/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona02/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona03/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona04/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona05/08 tragedia durante concerto ...

Panico in discoteca a Corinaldo per Spray urticante : 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta : Tragedia nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. Le vittime sono 5 ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia. I feriti sono 59, tredici gravi. La modalità ricorda il dramma di Torino in piazza San Carlo