Spray durante i concerti rap e trap | tutti i casi degli ultimi mesi

Spray urticante ai concerti trap : già 7 episodi nell’ultimo anno durante le esibizioni di Ghali - Guè Pequeno e Sfera Ebbasta : La tragedia avvenuta nella discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo, in provincia di Ancora, in attesa del concerto di Sfera Ebbasta ha portato alla morte di sei persone mentre tentavano di fuggire dal locale. Panico scatenato da uno Spray urticante, episodio che potrebbe non essere casuale. Una tendenza che nell’ultimo anno è stata riscontrata anche in altri eventi musicali: da Ghali a Guè Pequeno, da Achile Lauro allo stesso Sfera ...