Spray al peperoncino | acquisto libero da 16 anni in su E solo per autodifesa Regole

Corinaldo come piazza San Carlo a Torino : quando lo Spray al peperoncino diventa arma letale : Dalla discoteca di Ancona, in cui hanno perso la vita 6 persone al concerto di Sfera Ebbasta, a piazza San Carlo a Torino, il filo rosso che unisce tutte queste stragi è lo spray urticante al peperoncino: dal 2008, quando ne è stata liberalizzata la vendita per "autodifesa", si contano ben 528 episodi fra aggressioni, rapine e violenza carnale.Continua a leggere

Spray al peperoncino ai concerti : Sfera Ebbasta - Ghali - Guè Pequeno : tutti i precedenti. Il Pierre : «Una banda che lo usa per rubare» : Sei morti al concerto di Sfera Ebbasta nella calca scatenata da qualcuno che ha spruzzato Spray al peperoncino tra la folla. Ma non è la prima volta. Quella che stanotte a Corinaldo,...

Strage ad Ancona - a causarla lo Spray al peperoncino : Sei persone hanno perso la vita la scorsa notte nella discoteca 'La Lanterna azzurra' di Madonna del Piani di Corinaldo, una località in provincia di Ancona, che avrebbe dovuto essere il teatro di un concerto di Sfera Ebbasta. Altre 14 sarebbero rimaste ferite in maniera grave, nel complesso i feriti sarebbero una cinquantina, il bilancio provvisorio però sembra purtroppo destinato a salire. La dinamica della tragedia, il racconto dei ...

Spray al peperoncino ai concerti : Sfera Ebbasta - Ghali - Guè Pequeno - è una tendenza : tutti i precedenti. Ipotesi banda - diversivo per rubare : Sei morti al concerto di Sfera Ebbasta nella calca scatenata da qualcuno che ha spruzzato Spray al peperoncino tra la folla. Ma non è la prima volta. Quella che stanotte a Corinaldo,...

Spray al peperoncino ai concerti di Sfera Ebbasta : tutti i precedenti. Spunta l'ombra della banda : diversivo per rubare : Spray al peperoncino spruzzato tra la folla durante i concerti di Sfera Ebbasta, ma non solo. Quella che stanotte a Corinaldo, Ancona, ha fatto sei morti alla discoteca Lanterna Azzurra sembra essere...

Ancona - sei morti al concerto di Sfera Ebbasta : folla impazzita per Spray al peperoncino : Tragedia a Corinaldo: fuggi fuggi dopo l'uso di uno spray urticante. Sei giovani hanno perso la vita, almeno cento i feriti. È successo al concerto del rapper Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra. I feriti hanno traumi e lesioni da schiacciamento e molti sono in gravi condizioni. Sul posto forze dell'ordine e soccorritori.Continua a leggere

Milano - Spray al peperoncino in classe : tre studentesse in ospedale : Tre studentesse sono state accompagnate in ospedale dopo che un compagno di classe ha spruzzato dello spray al peperoncino nella scuola in via Alcuino, a Milano . L'episodio è avvenuto poco prima ...

Spray al peperoncino : di Lucia Izzo - In tempi recenti ha registrato sempre maggior diffusione, alla luce degli eventi di cronaca, la vendita di Spray anti aggressione , come lo Spray al peperoncino , dispositivi che possono essere utilizzati per autodifesa . In alcuni Comuni, addirittura, questi sono stati offerti ...

Roma - tabaccaio mette ko rapinatore grazie allo Spray al peperoncino : Quando gli agenti lo hanno intercettato aveva le mani sul viso e stava urlando come un forsennato per il bruciore. È finita con una fuga neanche tanto rocambolesca per un rapinatore Romano di ventinove anni che è incappato in un tabaccaio armato di spray al peperoncino.I fatti si sono svolti nel tardo pomeriggio di sabato in via Marmorata, nel quartiere di Testaccio. Il malintenzionato era entrato nella tabaccheria di F.C. pretendendo del denaro ...

Spray al peperoncino con tessere Lega : Uno Spray al peperoncino in omaggio a tutte le donne che hanno sottoscritto la tessera per sostenere il partito. E' questa l'iniziativa targata Lega andata in scena lo scorso weekend in oltre 100 ...

Panico al concerto di Achille Lauro - Spray al peperoncino sulla folla : Il concerto di Achille Lauro si è svolto all'Alcatraz di Milano: tante persone per cantare e ballare con la musica del rapper ma anche tanta paura per chi ha assistito al...

Panico al concerto di Achille Lauro - Spray al peperoncino sulla folla : Il concerto di Achille Lauro si è svolto all'Alcatraz di Milano: tante persone per cantare e ballare con la musica del rapper ma anche tanta paura per chi ha assistito al concerto. Ecco cosa è ...

Spray al peperoncino al concerto di Achille Lauro - fuggi fuggi tra il pubblico di Milano : nessun ferito : Secondo i carabinieri si è trattato di un rapinatore che si è coperto la fuga. In ospedale il ragazzo vittima dello scippo della catenina: è stato centrato dal getto urticante

Paura al concerto di Achille Lauro all’Alcatraz - Spray al peperoncino mette il pubblico in fuga : Il concerto di Achille Lauro all'Alcatraz si è trasformato in un momento di panico per i presenti che hanno lasciato l'area dello spettacolo dopo che un malintenzionato aveva spaventato parte dei fan con lo spray al peperoncino. Il tutto è avvenuto intorno alle 22,37, nel momento in cui l'artista portava sul palco Il ballo del blocco. Solo alcuni minuti per generare il panico più totale: il pubblico ha così deciso di lasciare il concerto ...