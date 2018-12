Sport invernali | calendario | programma e orari di sabato 8 dicembre Come vedere tutte le

Caldo e niente neve in Europa : gli Sport invernali ne risentono con rinvii e cancellazioni : Il Caldo ha contraddistinto l’inizio di dicembre in Europa e anche gli sport invernali ne risentono. La Coppa del Mondo di skicross, inizialmente programmata per l’11 dicembre, è stata rimandata tre volte e dovrebbe iniziare il 17 dicembre. La Federazione Internazionale dello sci dichiara che è stata programmata una corsa notturna al resort svizzero di Arosa. Altri due eventi pianificati della Coppa del Mondo, in Val Thorens, Francia dal 6 all’8 ...

Sport invernali - il calendario e il programma della settimana 3-9 dicembre. Gli orari e come vedere le gare in tv : La settimana dal 3 al 9 dicembre si preannuncia particolarmente ricca per tutti gli Sport Invernali, siamo ormai entrati nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio. Prosegue la corsa della Coppa del Mondo di sci alpino che ritorna in Europa con le prove tecniche in Val d’Isere per gli uomini e a St. Moritz per le donne, lo sci di fondo fa invece tappa a Beitostoelen per 15/30 km a tecnica libera e staffette. Biathlon a Pokljuka, ...

Sport invernali - la “solita” Italia con i suoi pregi e difetti. Più ombre o luci? : Il fine settimana degli Sport Invernali ha riservato come di consueto luci ed ombre per l’Italia. La sensazione è che svariate situazioni non siano mutate rispetto allo scorso anno o alle stagioni precedenti, nel bene o nel male. COSA VA La garanzia Federico Pellegrino – Il fuoriclasse di Nus non tradisce mai. A Lillehammer il campione del mondo in carica ha sfruttato al meglio la prematura eliminazione del fenomeno norvegese Klaebo. ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 2 dicembre : l’Italia a caccia del colpaccio con la staffetta del biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 2 dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 2 dicembre : si riparte col biathlon - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 2 dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 2 dicembre : inizia il biathlon - serata con lo sci. Italia ambiziosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 2 dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

Sport invernali - calendario - programma e orari di domenica 2 dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi domenica 2 dicembre andrà in scena una giornata ricchissima di Sport invernali, ormai siamo nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio e uno dei mesi più freddi dell’anno incomincia con il botto. Spettacolo assicurato e garantito in giro per tutto il mondo: lo sci alpino andrà in scena tra Canada e USA con il gigante maschile a Beaver Creek e il superG femminile a Lake Louise; lo sci di fondo prosegue invece il suo trittico a ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1° dicembre : Dominik Paris vede il podio in superG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 1° dicembre : mattinata con lo sci di fondo - serata con lo sci alpino. L’Italia ci prova! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 1° dicembre). Si preannuncia una ricca giornata tra neve e ghiaccio con moltissime gare pronte a regalarci grandi emozioni e spettacolo: ce ne sarà per tutti i gusti con un programma davvero molto ricco ed avvincente che ci terrà compagnia dal mattino fino a sera inoltrata. La Coppa del Mondo di sci alpino sarà infatti ancora in scena nel Nord America e così le prove ...

Sport invernali - calendario - programma e orari di sabato 1° dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 1° dicembre andrà in scena una giornata ricchissima di Sport invernali, ormai siamo nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio e uno dei m

Sport invernali - calendario - programma e orari di sabato 1° dicembre. Come vedere tutte le gare in tv e streaming : Oggi sabato 1° dicembre andrà in scena una giornata ricchissima di Sport invernali, ormai siamo nel pieno della stagione della neve e del ghiaccio e uno dei mesi più freddi dell’anno incomincia con il botto. Spettacolo assicurato e garantito in giro per tutto il mondo: lo sci alpino andrà in scena tra Canada e USA con il superG maschile a Beaver Creek e la discesa femminile a Lake Louise; lo sci di fondo prosegue invece il suo trittico a ...

Sport invernali - il calendario e il programma della settimana 26 novembre-2 dicembre. Programma - orari e tv di tutte le gare : Una nuova settimana piena zeppa di avvenimenti quella per quanto riguarda gli Sport Invernali. Sci alpino che resta in Nordamerica: gli uomini per le discipline veloci si spostano in quel di Beaver Creek, le donne invece volano in Canada a Lake Louise. Lo sci nordico si sposta in Norvegia dove andranno in scena le gare per sci di fondo, combinata nordica e salto in quel di Lillehammer. Inizia anche la Coppa del Mondo per il salto con gli sci. ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA 25 novembre : Fischnaller secondo nello slittino! Italia show nello speed skating! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 25 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato ...

LIVE Sport invernali - DIRETTA domenica 25 novembre : Lollobrigida terza sui 3000m! Fischnaller all’attacco nello slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 25 novembre): la stagione della neve e del ghiaccio entra ufficialmente nel vivo, oggi ci aspetta una giornata davvero campale e ricchissima, una full immersion che durerà dalle prime luci dell’alba fino alla seconda serata. Spazieremo per diverse discipline e faremo letteralmente il giro del Pianeta per non perderci nemmeno un minuto di questo sabato ...