Snowboard | Coppa del Mondo 2018-2019 | a Copper Mountain vincono nell’Half Pipe Kim e James

Snowboard - Coppa del Mondo Halfpipe 2018-2019 : Raibu Katayama e Chloe Kim vincono le qualifiche a Coppe Mountain : La Coppa del Mondo di Snowboard Halfpipe apre la sua stagione a Coppe Mountain. Oggi giornata dedicata alle qualifiche ed in campo maschile il miglior punteggio è stato del giapponese Raibu Katayama, che con 93.50 ha vinto la batteria n°2 davanti allo svizzero Patrick Burgener (91.00) e all’americano Toby Miller (90.25). Qualificati anche lo statunitense Jake Pates (89.00) e l’australiano Kent Callister (79.50). Decimo posto in ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : sarà Cervinia ad ospitare le gare cancellate a Montafon : Si tinge ancora di più di azzurro la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: la FISI ha appena annunciato che le gare cancellate dalla FIS per quanto riguarda quella che sarebbe stata la tappa inaugurale del circuito maggiore, inizialmente prevista a Montafon, in Austria, saranno recuperate a Cervinia. L’assenza di neve ha costretto la Federazione internazionale a trovare una soluzione alternativa e così la scelta è ricaduta sulla ...

Snowboard alpino : i convocati dell’Italia per il raduno di Carezza. La Coppa del Mondo si avvicina : La stagione dello Snowboard alpino è ormai alle porte, l’appuntamento è per giovedì 13 dicembre con le gare di Carezza valide per la Coppa del Mondo 2018-2019. E proprio sulla pista Prà dei Tori si sta allenando la Nazionale Italiana di parallelo, due giorni (4-5 dicembre) agli ordini del DS Cesare Pisoni e del tecnico Meinhard Erlacher per un nutrito gruppo di azzurri reduci da un raduno a Pyha (Finlandia), questi i convocati per il ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellate le gare di Montafon - poca neve in Austria. La stagione inizia a Cervinia : Salta la gara di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross: l’appuntamento inaugurale era previsto a Montafon (Austria) da martedì 12 dicembre ma l’assenza di neve ha costretto la Federazione Internazionale a cancellare la prova. Dunque la stagione inizierà il 20-21 dicembre quando gli atleti saranno impegnati a Cervinia, sperando che le condizioni meteo siano favorevoli in Italia. Michela Moioli avrà così a ...

Snowboardcross – Coppa del Mondo : salta la tappa inaugurale di Montafon : Snowboardcross, salta la tappa inaugurale di Coppa del Mondo a Montafon. Azzurri al lavoro a Cervinia Michela Moioli dovrà aspettare ancora un po’ prima di difendere la sfera di cristallo dello Snowboardcross conquistata l’anno scorso. È stata infatti cancellata, come comunicato dalla FIS, la tappa inaugurale di Coppa del Mondo prevista a partire da martedì 12 dicembre a Montafon, in Austria. L’assenza di neve ha ...

Snowboardcross - fuori in semifinale Caterina Carpano nella tappa di Coppa Europa a Pitzal : Carpano ottava nello Snowboardcross di Coppa Europa a Pitztal, uomini in ritardo Ottavo posto di Caterina Carpano nello Snowboardcross femminile di Coppa Europa sulla pista di Pitztal, in Austria. La fassana, unica azzurra al via, è stata eliminata in semifinale, mentre la vittoria è andata alla britannica Charlotte Bankes sulla svizzera Lara Casanova e la canadese Meryeta Odine. Fra gli uomini si è imposto il tedesco Konstantin Schad ...

Snowboardcross : undici azzurri in allenamento a Cervinia per preparare la Coppa del Mondo : Appuntamento da martedì 27 novembre a venerdì 30 per preparare le prime gare della stagione per la Nazionale italiana di Snowboardcross. Gli azzurri si stanno allenando in quel di Cervinia con Luca Pozzolini e il resto dello staff tecnico: sono undici gli snowboarder del Bel Paese pronti al primo appuntamento di Coppa del Mondo, in quel di Montafon, il prossimo 12 dicembre. Questi i convocati: Omar Visintin, Michele Godino, Lorenzo Sommariva, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air 2019 : a Pechino vincono Sven Thorgren e Anna Gasser : Si è svolta a Pechino la terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboard Big Air. In Cina gli azzurri non sono riusciti a brillare, venendo tutti eliminati nelle qualificazioni di ieri. Il migliore è stato Emiliano Lauzi, che ha chiuso in 20ma posizione con 72,25 punti, alle sue spalle Nicola Liviero in 25ma (51.25) e Emil Zulian in 34ma (25.75). Andiamo invece a scoprire chi sono stati i protagonisti delle finali odierne. Al maschile ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air : italiani eliminati in qualifica a Pechino - guida Thorgren : A Pechino (Cina) sono andate in scena le qualifiche della terza tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard big air. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per i tre azzurri impegnati nel turno eliminatorio, i nostri portacolori non sono riusciti a qualificarsi all’atto conclusivo che si disputerà domani: Emiliano Lauzi ha chiuso in 20esima posizione (72.25, ottavo nella prima heat a 12.75 punti dal pass per la finale), Nicola ...

Snowboard - Framarin chiude ottavo nella tappa di Coppa Europa a Landgraaf : ottavo Framarin nello slopestyle maschile di Coppa Europa a Landgraaf, Gennero nona e Sola decima fra le donne Due presenze nella top ten dello slopestyle femminile di Coppa Europa nell’impianto al coperto olandese di Landgraaf. Emma Gennero e Federica Sola hanno concluso rispettivamente al nono e decimo posto nella gara vinta dalla padrona di casa Melissa Peperkamp sulla tedesca Annika Morgan e la belga Evy Poppe. In campo maschile ...

Snowboard – La squadra di Coppa del Mondo in Finlandia per sei giorni di allenamento : Parallelo, la squadra di Coppa del Mondo si trasferisce in Finlandia: sei giorni di allenamenti a Pyha Viaggio in Finlandia anche per il team di parallelo della Nazionale di Snowboard. Il gruppo allenato da Meinhard Erlacher partirà venerdì 23 novembre per Pyha, dove lavorerà fino a giovedì 29. Al lungo raduno parteciperanno gli stessi nove atleti, sette uomini e due donne, convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per quello ...

Cortina - torna la Coppa del Mondo di Snowboard : la grande sfida in attesa dei Mondiali del 2021 : Sabato 15 dicembre tutti a bordo pista o davanti allo schermo per ammirare le evoluzioni dei campioni internazionali della “tavola” sul Faloria: il Gigante Parallelo, prova della quarta edizione della Coppa del Mondo, è uno dei fiori all’occhiello del calendario FIS Cresce l’attesa per i Mondiali di sci a Cortina: un appuntamento a cui ci stiamo avvicinando, è il caso di dirlo, a passi “da Gigante”, con tappe che sottolineano, in ...

Snowboard - gli azzurri di Coppa Europa del parallelo pronti per un nuovo raduno in Val Senales : Il gruppo di Coppa Europa di parallelo ancora in Val Senales, i giovani andranno a Solda Da domenica 18 novembre a mercoledì 21 la Val Senales ospiterà ancora una volta il gruppo di Coppa Europa di parallelo: sotto la guida del tecnico Rudi Galli gli Snowboarder preparano il primo appuntamento della stagione, il gigante di Hochfügen, in programma mercoledì 28 novembre per le donne e sabato 8 dicembre per gli uomini. Il direttore sportivo ...

Snowboard - definita la squadra azzurra di slopestyle per la tappa di Coppa del Mondo a Stubai : Bertagna, Nakab, Morone e Monteleone: ecco la squadra di Coppa del Mondo per la tappa di slopestyle a Stubai Silvia Bertagna ed Elisa Maria Nakab tra le donne, Kilian Morone e Rene Montelone per gli uomini: saranno questi gli atleti della nazionale italiana che parteciperanno alla prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di slopestyle freestyle in programma sabato 24 novembre a Stubai, in Austria. Dopo le due prove di big air (Cardrona e ...