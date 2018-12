Slittino femminile | Coppa del Mondo Calgary 2018 | Taubitz beffa Geisenberger | strepitosa

oasport

: RT @Coninews: Un ottimo inizio di stagione e una voglia matta di confermarsi tra le migliori interpreti del singolo femminile! ???? L'altoa… - AndyWar58 : RT @Coninews: Un ottimo inizio di stagione e una voglia matta di confermarsi tra le migliori interpreti del singolo femminile! ???? L'altoa… - VivMilano : RT @Coninews: Un ottimo inizio di stagione e una voglia matta di confermarsi tra le migliori interpreti del singolo femminile! ???? L'altoa… - laurasabatini3 : RT @Coninews: Un ottimo inizio di stagione e una voglia matta di confermarsi tra le migliori interpreti del singolo femminile! ???? L'altoa… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Una crescita costante, un talento cristallino, ancora tutto da scoprire. Juliava a prendersi all’età di 22 anni la prima vittoria indeldisu pista artificiale. La teutonica,nell’inizio di questa stagione, è riuscita a battere nella terza tappa del massimo circuito internazionale, in quel di, la compagna di squadra e grandissima favorita Natalie. Può esultare anche l’Italia con un’Andrea Voetter mostruosa.dimostra di non soffrire la tensione: dopo aver stampato il miglior tempo nella prima run scende per ultima nella discesa decisiva e non sbaglia, timbrando ovviamente il parziale migliore. Poco prima aveva fatto il suo la campionessa olimpica Natalie, ancora imbattuta quest’anno: la nativa di Monaco di Baviera si è assestata in piazza d’onore a 104 millesimi dalla ...