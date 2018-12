Slittino femminile - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Taubitz beffa Geisenberger - strepitosa Andrea Voetter quarta : Una crescita costante, un talento cristallino, ancora tutto da scoprire. Julia Taubitz va a prendersi all’età di 22 anni la prima vittoria in Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. La teutonica, strepitosa nell’inizio di questa stagione, è riuscita a battere nella terza tappa del massimo circuito internazionale, in quel di Calgary , la compagna di squadra e grandissima favorita Natalie Geisenberger . Può esultare anche ...

Slittino – Coppa del mondo : Voetter decima dopo la prima manche di singolo femminile a Whistler : Voetter, che rischio nel finale: a Whistler è decima alla fine della prima manche. Robatscher tredicesima, Geisenberger in testa Decimo posto per Andrea Voetter al termine della prima manche del singolo femminile a Whistler, in Canada. La 23enne altoatesina è partita forte e si è mantenuta non lontanissima dai tempi di Emily Sweeney, la statunitense fino a quel momento al comando, poi ha rischiato a ridosso del traguardo, quando ha ...