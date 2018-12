Simone Regazzoni risponde a Burioni | “Senza blastare sarebbe rimasto sconosciuto”

meteoweb.eu

: Liguria, lavori in corso. Alberto Pandolfo - - RadioBabboleo : Liguria, lavori in corso. Alberto Pandolfo - - dl1248 : Ma davvero il PD intende portare nelle sue fila una persona così? Pensando di guadagnare voti? Amen. che scazzo tr… - Carotenuto92 : RT @InchiostroPavia: Alla luce della recente polemica scoppiata tra Roberto Burioni, Medico e Simone Regazzoni su un post di Guido Vitiello… -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Continua lo scontro verbale tra il filosofoe l’immunologo Roberto. La discussione era nata il 19 novembre, sotto un post di Giudo Vitiello sotto il quale il filosofo ha commentato: “La scienza è una cosa buona, ma ci sono medici che ne hanno un’idea così ingenua e imbarazzante da fare danno alla scienza. Certo, non si può chiedere a tutti di conoscere un po’ di filosofia della scienza. Però ignoranza e arroganza poi non aiutano se decidi di metterti a discutere nello spazio pubblico”.Tirato in ballo da terzi arrivache paragona le nuovi correnti filosofiche ad Ugo Tognazzi.lo invita a “tornare a studiare” e in quel momentosposta la polemica su piano personale, dicendo al filosofo: “Un professore a contratto che dice a un professore ordinario “vada a studiare ne ha ...