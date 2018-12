Sfera Ebbasta sui social | Profondo dolore | cancello miei impegni

Ancona - concerto Sfera Ebbasta : ecco chi sono le sei vittime schiacciate dalla calca : Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, Emma Fabini, Eleonora Girolimini. Questi i nomi delle vittime della tragedia avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre al Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona. A rivelarli il vicepremier Luigi Di Maio su Facebook. I giovani fan del trapper Sfera Ebbasta avevano tutti tra i 14 e i 16 anni. Tra loro anche una mamma, Eleonora, 39 anni, che aveva accompagnato ...

Il dolore di Sfera Ebbasta dopo il concerto : «Che stupidi a usare lo spray» : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaSi dice «profondamente addolorato», Sfera Ebbasta, dopo la tragedia avvenuta al suo concerto di Ancona in cui sono morte sei persone. «È difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie», scrive. «Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, ...

Tragedia ad Ancona - Sfera Ebbasta su Instagram : “Sono addolorato. Cancello impegni promozionali dei prossimi giorni” : A dieci ore dalla Tragedia Sfera Ebbasta interviene sulla Tragedia del Lanterna azzurra di Corinaldo, dove durante un suo concerto sei persone sono rimaste uccise, schiacciate dalla calca dopo che all’interno della discoteca si era scatenato il panico. “Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo”, scrive su Instagram. “Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno ...

