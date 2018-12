Sfera Ebbasta | sfogo dopo la strage al concerto | ' Sono addolorato' e cancella gli impegni

Strage concerto Sfera Ebbasta - Fedez sotto choc : «Attenti alle discoteche - non frega niente della sicurezza» : «Non ho ancora capito perché è partita sta moda dello spray al peperoncino se per rubare o per divertirsi. Però non si può morire in un concerto. Mi ha scioccato...

Ancona - strage al concerto - il post di Sfera Ebbasta per le vittime : 'Non trovo le parole'. E annulla tutti gli impegni : 'Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di questa tragedia'. Sfera Ebbasta parla ...

Strage Ancona - Sfera Ebbasta : addolorato : 18.24 "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie". Così,su Instagram,il rapper Sfera Ebbasta che esprime il suo dolore per i morti della discoteca. "Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti - aggiunge - vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e ...

Corinaldo - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti. Diretta : Corinaldo, tragedia al concerto di Sfera Ebbasta: 6 morti. Diretta Lanterna Azzurra hanno perso la vita 5 minorenni e una madre che accompagnava la figlia. Conte e Salvini ad Ancona. Il ministro parla di "mix di incoscienza e avidità". Il premier: "Venduti 1400 biglietti, ma era aperta solo una sala con capienza di ...

Strage Ancona - Sferaebbasta : "Addolorato" : 18.24 "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo. E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico e il dolore di queste tragedie". Così,su Instagram,il rapper Sferaebbasta che esprime il suo dolore per i morti della discoteca. "Non voglio esprimere giudizi sui responsabili di tutto questo, vorrei solo che tutti quanti - aggiunge - vi fermaste a pensare a quanto può essere pericoloso e ...

I messaggi degli artisti dopo Corinaldo per il concerto di Sfera Ebbasta - da Benji e Fede a Laura Pausini e Negramaro : Al tragico bollettino della strage avvenuta a Corinaldo durante l'attesa del concerto di Sfera Ebbasta seguono i messaggi degli artisti che, appresa la tragica notizia, hanno voluto esprimere il loro pensiero attraverso i canali social. Alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nei pressi di Ancona, qualcuno avrebbe generato il panico con uno spray urticante che ha messo in fuga i presenti, ma nella calca ci sono state delle vittime. Il ...

«E poi - siamo caduti uno sopra l’altro» : i racconti di chi era al concerto di Sfera Ebbasta : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaSono i ragazzi che erano già fuori nel parcheggio, ma anche i genitori che aspettavano i figli in macchina, sono i giovani che erano in discoteca. Tutti ...

Concerto Sfera Ebbasta. Messi in coma farmacologico i sette feriti gravi : Il bilancio è di 6 morti ma potrebbe aggravarsi. E’ un’Immacolata tristissima in un’Italia scossa dalla strage avvenuta al Concerto

Ancona - tragedia in discoteca : 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta : Ancona, tragedia in discoteca: 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta Alla Lanterna Azzurra hanno perso la vita 5 minorenni e una madre che accompagnava la figlia. Conte e Salvini ad Ancona. Il ministro parla di "mix di incoscienza e avidità". Il premier: "Venduti 1400 biglietti, ma era aperta solo una sala con capienza ...

Lo spray - il panico - la calca impazzita : 6 morti | Ancona - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta | Foto : Le vittime sono cinque minorenni: due ragazzi e tre ragazze. Deceduta anche una madre che era lì per accompagnare la figlia.

Sfera Ebbasta - 6 morti al concerto/ Video choc a Corinaldo. Da Jovanotti a Ramazzotti - cordoglio degli artisti - IlSussidiario.net : Sfera Ebbasta: 6 morti e 13 feriti gravi al concerto a Corinaldo. Spray al peperoncino poi il caos: Salvini, 'più gente del consentito in discoteca'.

Strage in discoteca ad Ancona - una 19enne al concerto di Sfera Ebbasta. "Scene da brividi" : serata tragica che si è consumata nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo , FOTO - VIDEO , , in provincia di Ancona, al concerto di Sfera Ebbasta , era presente anche Greta Narducci , una 19enne ...

Il cordoglio di Sfera Ebbasta dopo Ancona : I dolori grandi, come quello che ha provocato il crollo che si è verificato ieri sera a Corinaldo (Ancona), lasciano un malessere che annulla ogni volta di comunicare. E questo vale anche per un rapper che solitamente è abituato a essere un fiume di parole. Anche Sfera Ebbasta oggi è attonito davanti all’accaduto. Anche lui, il trapper che il pubblico assiepato al Lanterna Azzurra si preparava ad ascoltare, oggi non ha la forza di parlare. ...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti - 5 minorenni. «Venduti 1400 biglietti per una sala da 469 posti» : Una vera e propria Strage questa notte in una discoteca in provinca di Ancona. Cinque ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante spruzzato da una persona incappucciata salita sul ...