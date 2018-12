Sfera Ebbasta | la reazione alla strage su Instagram | «Fermatevi a pensare a quanto è

Concerto Sfera Ebbasta - Giuseppe Conte accusa : “Venduti 1000 biglietti in più della capienza” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita a Corinaldo (Ancona), svela alcuni particolari riguardanti la tragedia verificatasi nella discoteca Lanterna Azzurra: per il Concerto di Sfera Ebbasta sono stati venduti oltre 1400 biglietti, ma il locale ha una capienza massima di circa 400 posti.Continua a leggere

Strage al concerto di Sfera Ebbasta : 6 morti - 5 minorenni. «Venduti 1400 biglietti per una sala da 469 posti» : Una vera e propria Strage questa notte in una discoteca in provinca di Ancona. Cinque ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi...

Sfera Ebbasta - tragedia durante l'evento a Corinaldo : sei vittime e settanta feriti : Doveva essere un piacevole concerto e, invece, si è trasformato in tragedia. Tutto è cominciato quando qualcuno tra il pubblico, di cui è ancora ignota l'identità, avrebbe utilizzato dello spray al peperoncino, causando panico tra la folla. Nello specifico, nel giro di poco tempo la gente ha cominciato a scatenarsi, causando una confusione tale da causare morti e feriti. Le vittime di questo tragico evento sono cinque ragazzi minorenni e una ...

Concerto Sfera Ebbasta - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : “Ha altre priorità - vada ad Ancona” : Durissimo attacco dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini al ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i fatti di Corinaldo, dove 6 persone hanno perso la vita mentre erano a un Concerto di Sfera Ebbasta. Per Boldrini, Salvini avrebbe dovuto recarsi subito ad Ancona invece di tenere il comizio in Piazza del Popolo.Continua a leggere

Il dolore di Sfera Ebbasta : "Profondamente addolorato". Inizia così il post di cordoglio di Sfera Ebbasta , che su Instagram ha deciso di pubblicare una nota per esprimere il dolore e la vicinanza alle giovani vittime della ...

Mattia - Daniele - mamma Eleonora : ecco le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta : Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta, il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla...

CHI SONO I 6 MORTI AL CONCERTO DI Sfera EBBASTA/ Discoteca di Corinaldo : papà distrutto 'mia figlia...' - IlSussidiario.net : Chi SONO i MORTI al CONCERTO di SFERA EBBASTA: tragedia nella Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una mamma.

Sfera Ebbasta - 6 morti a concerto Corinaldo/ Ancona - video : Salvini - 'più gente del consentito in discoteca' - IlSussidiario.net : Sfera Ebbasta: 6 morti e 13 feriti gravi al concerto a Corinaldo. Spray al peperoncino poi il caos: Salvini, 'più gente del consentito in discoteca'.

Cosa è successo al concerto di Sfera Ebbasta al Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) : Tutto quello che c'è da sapere sulla strage alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Corindolo prima del concerto di Sfera Ebbasta: numero delle vittime e dei feriti, ricostruzione, indagini, polemiche sulla sicurezza e precedenti, tra cui quello di piazza San Carlo a Torino.Continua a leggere

Sfera Ebbasta annulla gli in store dopo la tragedia di Ancona : 'Fermatevi a riflettere' : Ieri sera poco dopo la mezzanotte sei persone sono decedute in un locale nelle vicinanze di Ancona, che a breve avrebbe ospitato un concerto di Sfera Ebbasta. Pochi minuti prima del previsto ingresso sul palco del rapper l'aria nella discoteca ha iniziato a permearsi di un odore acre, causato dall'ormai riconoscibile spray al peperoncino, che qualcuno ha spruzzato sotto al palco. Il panico della folla e il fuggi fuggi generale hanno determinato ...

La strage si poteva evitare : per Sfera Ebbasta venduti quasi 2000 biglietti - il doppio di quelli consentiti : Il locale aveva una autorizzazione temporanea per organizzare gli spettacoli danzanti che limitava l'accesso all' interno della discoteca a sole 900 persone. L' organizzazione dell'evento di ieri ...