Sfera Ebbasta ha cancellato le date di promozione del nuovo album

(Di sabato 8 dicembre 2018) Otto ore dopo la strage nella discoteca di Ancona, dopo che in tanti sui social si domandano quandoEbbasta, la star della trap che aveva attirato nella 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo quasi duemila ragazzini, avrebbe commentato la morte di 6 persone, è arrivato l'annuncio della cancellazione delledel tour promozionale deldisco."Per quanto poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e gli instore delle prossimi giorni verranno cancellati. La mia musica dovrebbe essere uno strumento che unisce le persone, Speriamo che lo diventi davvero" ha scritto su Instagram, "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo ...