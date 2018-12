Sfera Ebbasta dopo la strage in discoteca | “Sono addolorato”

Tragedia ad Ancona - Sfera Ebbasta su Instagram : “Sono addolorato. Cancello impegni promozionali dei prossimi giorni” : A dieci ore dalla Tragedia Sfera Ebbasta interviene sulla Tragedia del Lanterna azzurra di Corinaldo, dove durante un suo concerto sei persone sono rimaste uccise, schiacciate dalla calca dopo che all’interno della discoteca si era scatenato il panico. “Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo”, scrive su Instagram. “Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno ...

Ancona - tragedia in discoteca al concerto di Sfera Ebbasta : i soccorsi sul posto : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Corinaldo - tragedia al concerto di Sfera Ebbasta. 6 morti e 120 feriti per lo spray urticante : Fullscreen01/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona02/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona03/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona04/08 tragedia durante concerto Sfera Ebbasta nella discoteca Lanterna azzurra in provincia di Ancona05/08 tragedia durante concerto ...

Ancona - le immagini del concerto di Sfera Ebbasta prima della fuga di massa e del crollo : Nelle tante immagini pubblicate dai ragazzi su Instagram le immagini del concerto di Sfera Ebbasta alla Lanterna azzurra di Corinaldo, prima del fuggi fuggi generale che ha causato 6 morti L'articolo Ancona, le immagini del concerto di Sfera Ebbasta prima della fuga di massa e del crollo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il messaggio di Sfera Ebbasta per le vittime della tragedia di Ancona : "Profondamente addolorato" : "Sono profondamente addolorato per quello che è successo ieri sera a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapper Sfera Ebbasta in merito alla tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti e proprio per rispetto di questi ultimi tutti gli impegni promozionali e ...

Mattia - Benedetta - mamma Eleonora : ecco le vittime morte al concerto di Sfera Ebbasta : Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta, il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla discoteca ...

La strage di Ancona nella notte che per Sfera Ebbasta doveva essere una festa : Otto ore dopo la strage nella discoteca di Ancona, in tanti sui social si domandano quando Sfera Ebbasta, la star della trap che aveva attirato nella 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo quasi duemila ...

Panico in discoteca per uno spray : 6 morti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia in provincia di Ancona dove sei persone sono morte, schiacciate dalla folla nel Panico in una discoteca . A scatenare intorno all'una di notte la ressa al 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo - ...

Strage concerto Sfera Ebbasta - i post dei genitori al concerto : ”Scene da panico” : “Ore 00:56, Lanterna Azzurra Corinaldo, un gran coglione lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500/2000 persone tra cui io con mia figlia di 10”. Inizia così il post di Raffaele Lerino, uno dei genitori presenti alla tragedia di stanotte accaduta nel locale della provincia di Ancona prima del concerto del trapper Sfera Ebbasta. Un post carico di rabbia e di paura, vergato di getto intorno alle 3 ...

Dramma al concerto di Sfera Ebbasta : il momento del crollo della balaustra. Video : Dramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaDramma in discoteca ad AnconaÈ ripresa da chi è già in salvo nel parcheggio l’immagine Drammatica della tragedia del «Lanterna azzurra Clubbing» di Corinaldo, in provincia di Ancona. Il Video qui sotto, postato da Cronache Ancona mostra il momento in cui la balaustra cede e i ragazzi, che cercano di uscire dal locale in cui si ...

Ancona - panico in discoteca a Corinaldo : 5 ragazzi e una mamma morti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra», dove era in corso il concerto del rapper. Centoventi i feriti. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, la folla è corsa verso un’uscita: sono crollati dei parapetti e i ragazzi sono morti schiacciati

Ancona - strage all'evento di Sfera Ebbasta : panico tra la folla - fra i morti 5 minorenni : Nella notte fra il 7 e l'8 dicembre, si è consumata una tragedia durante un concerto alla discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo in provincia di Ancona. Doveva essere una semplice serata spensierata, all'insegna della musica e del divertimento. all'evento erano accorsi in migliaia per ascoltare il celebre rapper Sfera Ebbasta. Ad un certo punto, all'interno del locale, si è scatenato il panico tra la folla, probabilmente per colpa di ignoti ...

La strage di Ancona nella notte che per Sfera Ebbasta doveva essere una festa : Otto ore dopo la strage nella discoteca di Ancona, in tanti sui social si domandano quando Sfera Ebbasta, la star della trap che aveva attirato nella 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo quasi duemila ragazzini, commenterà la morte di 6 persone. Ma la tragedia della notte dell'Immacolata è piombata come un macigno su quella che doveva essere una festa straordinaria anche per il cantante di Cinisello Balsamo: ...

Ancona - concerto di Sfera Ebbasta : scoppia il panico in discoteca. Morti schiacciati 5 minorenni e la mamma di uno di loro. 120 feriti (FOTO E VIDEO) : schiacciati dalla calca dopo essersi precipitati verso le uscite di sicurezza. Perché i due parapetti in ferro all’esterno, arrugginiti, non hanno retto e sono crollati. E a quel punto alcuni giovani sono caduti e sono stati travolti da altre decine di persone. Sono Morti così, durante il concerto di Sfera Ebbasta, cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una di loro di 39 anni ...