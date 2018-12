Sfera Ebbasta | chi è il rapper dei record amatissimo dai più giovani

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : morti 5 minorenni e una donna. Almeno 100 feriti : Schiacciati dalla calca e morti dentro a un locale mentre aspettavano il concerto di Sfera Ebbasta. Cinque minorenni, tre ragazze e due ragazzi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, e la mamma di una di loro di 39 anni sono morti nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Sono stati travolti dalla folla durante il panico che si è scatenato all’interno del locale probabilmente dopo la diffusione di spray ...

Dramma al concerto del rapper Sfera Ebbasta : 6 morti e 13 feriti gravi ad Ancona : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Secondo alcune testimonianze a scatenare il panico all’interno del locale potrebbe essere stato l’uso di uno spray urticante. Una volta riversatasi all’esterno, il peso e la pressione della folla ...

Ancona - strage al concerto di SferaEbbasta - i ragazzi ballano poi il panico : il video dentro la discoteca : «Ore mezzanotte e 56. Lanterna Azzurra, Corinaldo. Un gran cretino lancia una bomboletta di spray al peperoncino in mezzo alla sala con più di 1500-2000 persone tra cui io con mia figlia...

Corinaldo - 6 morti nella calca in discoteca prima del concerto di Sfera Ebbasta. DIRETTA - : accaduto nel locale "Lanterna azzurra", nell'Anconetano, dove circa mille persone aspettavano il trapper. Le vittime sono 5 minorenni e una donna che aveva accompagnato la figlia. Secondo alcune ...

Spray urticante ai concerti trap : i precedenti da Ghali a Sfera Ebbasta : 8 novembre, Milano - Questo è l'ultimo episodio prima della tragedia dell'Anconetano di cui la cronaca è a conoscenza. Uso di Spray al peperoncino all'interno dell'Alcatraz durante l'esibizione di ...

Tragedia durante un concerto di Sfera Ebbasta : muoiono sei persone : ROMA - Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca 'Lanterna azzurra' a Madonna del Piano di Corinaldo , Ancona,, provocato, secondo alcune ...

Sfera Ebbasta - concerto finisce in tragedia : panico tra la folla - 6 morti : Sfera Ebbasta, tragedia al concerto di Corinaldo (Ancona): folla impazzita fa scoppiare il panico tra la gente È successo ieri sera, durante il concerto del trapper Sfera Ebbasta a Corinaldo (in provincia di Ancona): qualcuno tra il pubblico sembrerebbe aver usato uno spray al peperoncino, scatenando il caos tra la folla. panico e attimi di […] L'articolo Sfera Ebbasta, concerto finisce in tragedia: panico tra la folla, 6 morti proviene da ...

Corinaldo - strage in discoteca : 6 morti - di cui 5 giovanissimi - e 120 feriti al concerto di Sfera Ebbasta.«Spruzzato spray urticante». : strage in una discoteca in provinca di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di...

Morti al concerto di Sfera Ebbasta - chi è il 're del trap' amatissimo dagli adolescenti : Il 26enne di Cinisello Balsamo è considerato il fenomeno musicale del momento. Il suo ultimo album "Rockstar" è doppio disco di platino dalla FIMI

Ancona - panico e ressa in discoteca a Corinaldo : 5 ragazzi e una mamma morti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra», dove era in corso il concerto del rapper. Centoventi i feriti. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, la folla è corsa verso un’uscita: sono crollati dei parapetti e i ragazzi sono morti schiacciati

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : morti 5 minorenni e una donna. Almeno 120 feriti : Cinque minorenni e una donna, mamma di uno di loro, sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Nel locale era in corso un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta per questo il locale era particolarmente affollato. Le vittime sono due ragazze di 14 anni di Senigallia, un ragazzo di 16 ...

Panico al concerto di Sfera Ebbasta. Precipitano in un fossato - in sei muoiono schiacciati dalla calca : Finisce in tragedia un concerto del rapper Sfera Ebbasta a Corinaldo, in provincia di Ancona. Il bilancio è gravissimo: sei morti - ragazzi fra i 14 e i 16 anni - e oltre 100 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni la causa prima è uno spray urticante. A seguire il Panico, il fuggi fuggi, la ressa. I ragazzi provano a scappare per una delle uscite di sicurezza, che dà su un ponticello ...

Chi è Sfera Ebbasta - il trapper che era atteso nella discoteca dell'Anconetano : Ciuffo colorato, tatuaggi ben in vista, il simbolo dei dollari, vestiti e accessori di marca, da star social a fenomeno di piazze e discoteche il passo per Sfera Ebbasta è stato breve. Perso il papà a ...

Ancona - panico e fuggi fuggi in discoteca durante il concerto di Sfera Ebbasta : morti 6 minorenni e una donna : Cinque minorenni e una donna, mamma di uno di loro, sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale in provincia di Ancona. La tragedia è avvenuta nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano. Nel locale era in corso un concerto del trapper italiano Sfera Ebbasta per questo il locale era particolarmente affollato. Le vittime sono due ragazze di 14 anni di Senigallia, un ragazzo di 16 ...