Sette feriti della discoteca italiana sono in coma artificiale

Concerto Sfera Ebbasta. Messi in coma farmacologico i Sette feriti gravi : Il bilancio è di 6 morti ma potrebbe aggravarsi. E’ un’Immacolata tristissima in un’Italia scossa dalla strage avvenuta al Concerto

Ancona - Sette feriti in pericolo di vita : ANSA, - Ancona, 8 DIC - Si sta muovendo su due fronti, con diverse ipotesi di reato, l'indagine sulla tragedia di Corinaldo. Da un lato, secondo quanto si apprende in ambienti giudiziari, si indaga su ...

Rieti - esplosione di un’autocisterna sulla Salaria : due morti - uno è un vigile del fuoco. DiciasSette feriti : È accaduto al chilometro 37 della via Salaria. Tra i feriti, sette sono vigili del fuoco intervenuti per domare un incendio scoppiato durante un travaso di carburante

Esplode un distributore di benzina a Rieti sulla Salaria - quindici feriti di cui Sette vigili del fuoco : Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per l'incendio e l'esplosione di un distributore di carburanti al chilometro 39 della via Salaria, in prossimità di Borgo Quinzio (Rieti). Secondo le prime informazioni, ci sarebbero 15 feriti. Tra loro anche sette vigili del fuoco.#5dic 15:00, sette #vigilidelfuoco coinvolti nell'esplosione del distributore di carburanti sulla #Salaria. Operazioni in corso, altre otto le persone che ...

USA : spari alla festa di Halloween in discoteca - Sette feriti : La sparatoria è avvenuta al Sevilla Nightclub, nota discoteca di Riverside, in California. Ad aprire il fuoco probabilmente delle bande criminali contrapposte.Continua a leggere

Un diciasSettenne si è fatto esplodere nella sede dell’intelligence russa ad Arkhangelsk - ci sono tre feriti : Un giovane uomo si è fatto esplodere ad Arkhangelsk, in Russia, all’ingresso dalla sede locale della FSB, l’ente governativo che controlla intelligence e i servizi segreti. Tre persone sono rimaste ferite. Gli investigatori hanno detto che l’attentatore aveva diciassette anni The post Un diciassettenne si è fatto esplodere nella sede dell’intelligence russa ad Arkhangelsk, ci sono tre feriti appeared first on Il Post.

Maltempo : cede la finestra in una scuola elementare - feriti due bambini di Sette anni : Paura questa mattina alla scuola primaria Cattaneo di Calcio (Bergamo), dove due bambini di 7 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, per la caduta di una finestra, il cui infisso ha ceduto per il forte vento delle ultime ore nella Bergamasca. L’incidente durante l’intervallo, quando i bambini erano in classe, una terza elementare: all’improvviso la struttura di una delle due finestre a scorrimento ...

Assisi - auto falcia Sette persone : muore una ragazza di 24 anni - tre feriti gravi : Una ragazza di 24 anni è morta e, secondo le prime informazioni, sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto venerdì sera a Campiglione, lungo la strada statale 147 che conduce ...

Incidente caccia : un morto addio al celibato : un morto e Sette feriti. Ma nessuno vuole abolire gli addii al celibato : Due notizie di cronaca di oggi, riportate da tutti i giornali nazionali. Incidente di caccia: un morto . Perché un idiota, che in quel momento stava a caccia, ha sparato a qualcosa senza vedere cosa ...

