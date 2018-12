Serie B | Palermo | tris a Padova e allungo sul Lecce

Serie B - vince il Palermo - lo Spezia travolge il Cosenza e il Venezia la spunta nel finale : Vista dall'Alberto Picco, de La Spezia, la Serie B gode di buona saluta. L'impianto è gremito per oltre metà, c'è entusiasmo anche fra i tifosi del Cosenza, nonostante il 4-0 per gli aquilotti. E' un ...

Serie B - Padova-Palermo 1-3 : siciliani sempre in vetta : La cronaca Classifica Serie B Serie B Padova Palermo Stellone Foscarini Tutte le notizie di Serie B Per approfondire

DIRETTA PADOVA PALERMO/ Tutto sull'arbitro Dionisi. Streaming video Dazn - Serie B - - IlSussidiario.net : DIRETTA PADOVA PALERMO, Streaming video Dazn: i rosanero arrivano all'Euganeo da primi in classifica e provano a centrare la fuga giusta in Serie B.

Risultati Serie B diretta live : il Palermo contro il Padova dopo la svolta societaria : Risultati Serie B diretta live – dopo il successo di ieri del Pescara davanti al pubblico amico contro il Carpi continua il programma valido per la 15^ giornata del campionato di Serie B, nel primo match in campo il Palermo sul difficile campo del Padova, in casa rosanero è arrivata la svolta societaria nelle ultime ore ed adesso l’obiettivo è ottenere la promozione per iniziare un progetto vincente. Continua a pensare in ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Lascio in buone mani la società» : Palermo - "Non so se sia un giorno triste o bello, forse entrambe le cose. Lasciare il Palermo è triste, ma ho avuto la possibilità di trovare chi continuerà il mio lavoro, come un padre con il figlio"...

Cessione Palermo - Zamparini : “Consegno la società a persone Serie - ora mi sento come un vedovo” : “Ci si sente come un vedovo: io Palermo l’ho sposata per tanti anni, per cui si può capire come ci si sente adesso“. Così l’ormai ex proprietario dei rosanero Maurizio Zamparini in un’intervista esclusiva rilasciata a Pop Economy, l’emittente alla quale di fatto ieri sera è stata affidata la gestione dell’annuncio ufficiale della Cessione del Palermo al gruppo inglese Global Futures Sports and ...

Serie B - Palermo ceduto agli inglesi di Futures Sports&Entertaiment : Palermo - E' la società britannica Futures Sports&Entertaiment l'acquirente del Palermo calcio. Lo ha annunciato il ceo della società, Clive Richardson , a 'Pop Economy' piattaforma multicanale del ...

Serie B - il Palermo dice addio al presidente Zamparini e passa a una società londinese : Si conclude una delle più belle e complicate storie del calcio italiano, quella tra il presidente Maurizio Zamparini e il Palermo calcio. Lo ha dichiarato lo stesso Zamparini che ieri sera ha firmato davanti al notaio la cessione della sua società: "Con un nodo alla gola, lo faccio pensando al futuro della società e ai tifosi palermitani". La prossima settimana è previsto l'incontro tra i vertici della società londinese nuova proprietaria, la ...

Serie B : Palermo e Benevento non si fanno male : Nell'anticipo della 14esima giornata di Serie B , il Benevento strappa un punto prezioso in casa della capolista Palermo . Al Barbera finisce 0-0 con tante occasioni da una parte e dall'altra. ...

Serie B - Palermo-Benevento 0-0 : nessun gol e un punto a testa : Si sfidano due dei migliori attacchi della Serie B eppure finisce 0-0. L'anticipo della 14ª giornata tra Palermo e Benevento regala tante occasioni, ma nessun gol. I siciliani mancano l'allungo in ...

Serie B - Palermo-Benevento 0-0 : il big match della giornata finisce a reti inviolate [FOTO] : 1/16 Davide Anastasi/LaPresse ...

DIRETTA PALERMO-BENEVENTO/ Risultato live 0-0 - streaming video Rai : occasioni da entrambe le parti - Serie B - - IlSussidiario.net : DIRETTA Palermo Benevento streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live dell'anticipo per la 14giornata di Serie B.

Diretta Palermo-Benevento/ Risultato live 0-0 - streaming video Rai : Coda spaventa Brignoli - Serie B - - IlSussidiario.net : Diretta Palermo Benevento streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live dell'anticipo per la 14giornata di Serie B.

Diretta Palermo Benevento / Risultato live 0-0 - streaming video Rai : formazioni ufficiali - si gioca! - Serie B - - IlSussidiario.net : Diretta Palermo Benevento streaming video e tv Rai: probabili formazioni, quote, orario e Risultato live dell'anticipo per la 14giornata di Serie B.