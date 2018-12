Serie A | il Milan ospita il Torino | come vedere la gara in Tv

Serie A - Milan-Torino in diretta e streaming su Sky : arbitrerà Daniele Orsato : Il Milan, dopo aver sconfitto in casa domenica scorsa il Parma di Roberto D'Aversa, si appresta ad affrontare sempre a San Siro il Torino di Mazzarri. Domenica 9 dicembre infatti verrà giocata alle 20.30 la sfida Milan-Torino, valevole come posticipo serale della quindicesima giornata di Serie A. Ma dove potranno guardare i tifosi rossoneri questa importante sfida della loro squadra del cuore? Potranno farlo solo ed esclusivamente sui canali ...

Serie A. Milan Torino. Gattuso : 'Firmerei per 4/o posto dietro l'Inter' : "Arrivare davanti all'Inter? L'Inter è forte. Per noi deve essere uno stimolo stare attaccati a loro, il mio obiettivo però non è arrivare davanti all'Inter ma arrivare in Champions. Metterei una ...

Basket - 9a giornata Serie A 2018-2019 : attesa per il derby lombardo tra Cantù e Milano - Venezia sfida Varese in uno scontro d’alta classifica : Tante sfide interessanti nella nona giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato riprende all’insegna del grande equilibrio. Al di là di Milano e Venezia, che occupano le prime due posizioni della classifica con un discreto margine, le altre quattordici formazioni sono racchiuse in appena sei punti. Le partite più attese del fine settimana saranno principalmente lo scontro tra squadre di vertice ...

Serie A - Napoli in discesa con il Frosinone - a 1.16 su Sisal Matchpoint. Il Milan ritrova Higuain e blinda il quarto posto : Il Napoli è l’unico che riesce a tenere il passo della capolista Juventus. La distanza resta importante, a -8, ma con 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 gare la squadra di Ancelotti tiene in qualche modo aperto il campionato. Al San Paolo poi, arriva il Frosinone, penultimo in classifica con solo 8 punti raccolti in 14 giornate e quindi, almeno sulla carta, il turno è particolarmente favorevole. Il pronostico di Sisal Matchpoint ...

Serie A - un anno dopo : bene il Milan - l'Inter a -7 - Sassuolo top - flop Roma : Meglio il Milan di Gattuso di quello di Montella. Allegri supera se stesso, Spalletti e Di Francesco fanno peggio di quanto avevano fatto nello scorso campionato. È quanto emerge dal confronto dell'...

Classifica Serie A : Milan in zona Champions - scavalcata la Lazio : Sorpasso del Milan ai danni della Lazio nella Classifica della Serie A dopo la quattordicesima giornata, che ha visto il trionfo casalingo dei rossoneri contro il Parma e il pareggio dei biancocelesti in trasferta contro il Chievo. Nonostante le numerose assenze, dunque, la squadra allenata da Rino Gattuso acciuffa momentaneamente il quarto posto, ad una lunghezza di distanza dalla compagine di Simone Inzaghi. Classifica Serie A: vola la ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della nona giornata. Vincono Milan - Juve e Fiorentina : E due saranno anche i match trasmessi da Sky Sport. Si parte sabato 15 dicembre con Pink Bari-Roma alle 15 e domenica 16 alle 12:30 in diretta dalla Dacia Arena di Udine Tavagnacco-Juventus. Tutti i ...

Serie A - 14° turno : Milan-Parma 2-1 : 14.25 Punti Champions per il Milan, che a San Siro batte 2-1 in rimonta un buon Parma Rossoneri sbiaditi nel 1° tempo,l'unico vero spunto è un destro di Suso dal limite:Sepe smanaccia in angolo.La chance più nitida è per i ducali,con lo stacco di Gagliolo fuori di un niente.Parma avanti ad inizio ripresa (49'): Inglese timbra di testa da corner.Pari immediato di Cutrone (55'): destro incrociato, palo interno e gol. Al 71' Kessie segna il ...

Serie A - dove vedere Milan-Parma in Tv e in streaming : Il lunch match della 14esima giornata si gioca a San Siro dove si sfidano Milan e Parma, separate da due soli punti L'articolo Serie A, dove vedere Milan-Parma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.