Serie A Genoa | Prandelli si presenta | «Voglio una squadra compatta»

Il Genoa esonera Juric. Prandelli torna ad allenare in Serie A : Cesare Prandelli torna ad allenare in serie A. L'ex ct della Nazionale sostituirà infatti Ivan Juric sulla panchina del Genoa. L'eliminazione dalla Coppa Italia è fatale per il tecnico croato, anche ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Ivan Juric - in arrivo Cesare Prandelli : Ivan Juric non è più l’allenatore del Genoa. Al tecnico croato è stata fatale la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella e il presidente Preziosi ha deciso per un nuovo ribaltone sulla panchina rossoblu. Secondo le ultime voci di mercato (fonte Sky Sport) il nuovo allenatore del Grifone sarà Cesare Prandelli. Si chiude, dunque, amaramente la terza avventura al Genoa per Juric. Il croato aveva sostituito Davide Ballardini e sotto ...

Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3) : decide un’immensa Serie di rigori. Highlights e tabellino del match : Pagelle GENOA ENTELLA – Dopo 47 anni si torna a giocare il derby ligure Genoa-Entella. Gli unici due precedenti sono del lontanissimo 1970-71 quando le due compagini si affrontarono nel campionato di serie C Girone B. Nelle due gare della stagione ci furono due sconfitte per l’Entella: 0-2 a Chiavari, 1-0 a Genova. E vista […] L'articolo Pagelle Genoa-Entella 9-10 (3-3): decide un’immensa serie di rigori. Highlights e ...

Serie A Genoa - Mazzitelli lascia l'allenamento prima del termine : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista del prossimo impegno, la gara di Coppa Italia contro l' Entella che vale l'approdo agli ottavi di finale. Al Centro Signorini sono andati in ...

Serie A Genoa - Lapadula chiarisce : «Mai lanciato la maglia» : GENOVA - Gianluca Lapadula , con un post sul suo profilo personale di Instagram, risponde a chi lo accusava di aver gettato a terra la maglia del Genoa dopo la sostituzione nella partita persa contro ...

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Serie A Genoa - Murgita : «Ci è mancata qualità nel finale» : TORINO - Queste le parole di Roberto Murgita , oggi in panchina al posto dello squalificato Juric , dopo la sconfitta, 2-1, con ll Torino : " Se si guarda, la classifica è preoccupante, ma fa anche ...

Serie A : il Torino batte 2-1 il Genoa : ANSA, - ROMA, 2 DIC - Il Torino batte il Genoa 2-1 mentre finiscono in pareggio Frosinone-Cagliari, 1-1, e Sassuolo-Udinese, 0-0,. Questi i risultati delle tre partite della 14/a giornata di Serie A ...

Serie A - Torino-Genoa 2-1 : il tabellino : Torino-Genoa 2-1, primo tempo 2-1, MARCATORI Kouamé al 36', Ansaldi al 47', Belotti su rigore al 50' p.t. TORINO, 3-4-3, Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, dal 14' s.t. Aina,, Meité, dal 28'...

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Genoa in vantaggio a Torino [VIDEO] : 36′ – Torino-Genoa 0-1 – Kouame! Nonostante l’inferiorità numerica, il Genoa trova il vantaggio: sugli sviluppi di corner Romero manda verso la porta avversaria e Kouame, tenuto in gioco da Belotti, controlla davanti a Sirigu e lo batte. 29′ – Torino-Genoa – Ospiti in 10 per l’espulsione di Romulo, ammonito due volte in quattro minuti. Juric decide di richiamare in panchina Piatek e di ...

Probabili Formazioni Torino-Genoa - Serie A 2-12-2018 : Serie A 2018-19, le Probabili Formazioni di Torino-Genoa, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 15.00. Mazzarri riprende la guida del Toro.Torino-Genoa, Probabili Formazioni ore 15.00. Allo Stadio Olimpico va in scena una classica del calcio italiano tra due squadre che scenderanno in campo con la consapevolezza di dover vincere per non aumentare le pressioni. Il Torino arriva dal pari a reti inviolate di Cagliari, ma non vince da due turni ...