Serie A Fiorentina | Pioli | ' Chiesa in dubbio Sassuolo? Partita difficile'

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «La Fiorentina non dà punti di riferimento» : Sassuolo - L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra i neroverdi e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Sassuolo? Partita difficile» : FIRENZE - "Quella di domani sarà una Partita difficile: è una buona squadra. Dovremo tutti dare qualcosa in più in questo momento, io per primo. Lottiamo per l'Europa, che è il nostro obiettivi. La ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Fiorentina? Sarà un braccio di ferro» : Sassuolo - Roberto De Zerbi ha parla così nella conferenza stampa alla vigilia della gara tra il Sassuolo e la Fiorentina : 'Si gioca a tutte le ore e dobbiamo adeguarci, non vuol dire essere sempre d'...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Pink Bari 6-2 - le viola dilagano nella ripresa : Successo della Fiorentina di Antonio Cincotta al “Gino Bozzi” di Firenze nel recupero della terza giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le viola hanno superato con un secco 6-2 il Pink Bari e si sono portate -2 dal Milan capolista, sempre in terza posizione alle spalle delle rossonere e della Juventus (a -1 dalle leader). La compagine di Roberto D’Erminio invece resta in coda alla graduatoria insieme ...

Serie A Fiorentina - Pezzella : «Pioli? Non devo dire nulla. Testa al Sassuolo» : FIRENZE - " Sul mister non devo dire nulla. Non mi piace quando si mette in discussione un nome. E' una mancanza di rispetto per tutti noi. Non abbiamo paura, mai. Dopo la partita con l' Atalanta , ...

Calciomercato - Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A : Fiorentina alla finestra : Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A già dalla finestra di mercato di gennaio, il calciatore sta faticando a trovare spazio a Siviglia Luis Muriel non riesce a trovare spazio nel Siviglia. Il calciatore colombiano ha giocato solo 116 minuti nella Liga spagnola, sovrastato dall’esplosione di Andrè Silva. Il centravanti potrebbe dunque cercare nuovi stimoli a gennaio, magari tornando in Italia. Secondo quanto appreso dal Secolo XIX, ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della nona giornata. Vincono Milan - Juve e Fiorentina : E due saranno anche i match trasmessi da Sky Sport. Si parte sabato 15 dicembre con Pink Bari-Roma alle 15 e domenica 16 alle 12:30 in diretta dalla Dacia Arena di Udine Tavagnacco-Juventus. Tutti i ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Florentia-Fiorentina 0-3 - le viola dominano il derby al Del Buffa : Il nono turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato definitivamente in archivio. Quest’oggi allo Stadio “Goffredo Del Buffa” di Figline Valdarno (Firenze) è andato in scena il derby tra le padrone di casa del Florentia e la Fiorentina. Un match molto sentito dalle tifoSerie che ha premiato le viola con il punteggio di 3-0. Una doppietta della scozzese Lana Clelland, al 36′ e al 38′, e ...

Serie A : Fiorentina-Juventus 0-3 : ANSA, - ROMA, 1 DIC - La Juventus ha battuto la Fiorentina per 3-0 nell'anticipo della 14/a giornata del campionato di calcio di Serie A, disputato nello stadio Artemio Franchi. Bentancur ha portato ...

Pagelle/ Fiorentina Juventus : Fantacalcio - i voti della partita - Serie A 14giornata - primo tempo - - IlSussidiario.net : Le Pagelle di Fiorentina Juventus: i voti a tutti i protagonisti della partita giocata all'Artemio Franchi per la 14giornata del campionato di Serie A.

Serie A Fiorentina-Juventus 0-3 - il tabellino : FIRENZE - Juventus inarrestabile, battuta la Fiorentina 0-3 . Al Franchi bianconeri in vantaggio al 31'pt con una bella azione personale di Bentancur . Il raddoppio arriva al 21'st grazie a Chiellini .

[LIVE] Serie A - Fiorentina - Juventus 0-3 Ronaldo la chiude su rigore [LIVE] : La Cronaca Live Le formazioni: Fiorentina , 4-3-3, : Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edmilson; Gerson, Simeone, Chiesa. All. Pioli. Juventus , 4-3-1-2, : ...

Fiorentina-Juventus 0-3 - Serie A : altra vittoria dei bianconeri - al Franchi segnano Bentancur - Chiellini e Ronaldo : La Juventus espugna anche il Franchi e continua la sua marcia trionfale in Serie A. I bianconeri hanno battuto 3-0 la Fiorentina grazie ai gol di Bentancur, Chiellini e Ronaldo. Una partita in cui i viola sono stati più volte pericolosi, ma la squadra di Allegri ha fatto valere come di consueto la sua compattezza e ha sfruttato perfettamente le occasioni nei momenti chiave. La Juventus resta così stabilmente in testa alla classifica e si porta ...