Serie A Empoli | Iachini | «Bologna? Sarà una gara impegnativa»

Serie A Empoli - Iachini : «Bologna? Non è un esame di maturità» : Empoli - "Ho abbastanza esperienza per capire che questa gara non è un esame di maturità" . Così il tecnico dell' Empoli , Iachini , alla vigilia dell'incontro con il Bologna : "E' una gara che ...

Risultati Serie A : la Juve ammutolisce il Franchi con Bentancur - Chiellini e CR7 : solo un pari tra Spal ed Empoli : Pomeriggio di Serie A intenso ricco di gol quello di oggi, con la Juventus che continua incontrastata il suo cammino battendo la Fiorentina al Franchi con un netto 3-0 . A portare in vantaggio i ...

Serie A - Spal-Empoli 2-2. Il tabellino : L'espulsione di CIonek, diifensore della Spal. Getty Spal-Empoli 2-2 , primo tempo 1-2, MARCATORI: Kurtic, S, al 5' p.t. e al 12' s.t.; Caputo, E, al 24' p.t., Krunic, E, al 43' p.t. SPAL, 3-5-2, : ...

Serie A - Spal-Empoli 2-2 : doppietta di Kurtic e acuti di Caputo e Krunic : FERRARA - Emozioni e gol al ' Mazza ' di Ferrara dove finisce 2-2 la sfida salvezza tra la Spal di Leonardo Semplici , che torna così a muovere la classifica dopo la sconfitta in casa della Juventus , ...

Serie A - Spal-Empoli 2-2 : un super Kurtic ferma i toscani [FOTO] : 1/23 LaPresse/Filippo Rubin ...

Serie A : Spal - pari in casa con l'Empoli : 16.54 Continua la Serie positiva dell'Empoli di Iachini (2 vittorie e un pari) che esce imbattuto da Ferrara contro la Spal (5 punti nelle ultime dieci gare). Primo tempo spettacolare.Subito La Gumina sciupa una incredibile occasione. Gol mangiato,gol subito:angolo Schiattarella e testa vincente di Kurtic (5') Reazione Empoli che al 24' pareggia con Caputo.Poi Gomis si oppone a Bennacer e Provedel a Knunic. Ma al 43' eurogol del bosniaco che ...

RISULTATI Serie A / Classifica aggiornata : Spal e Empoli scendono in campo! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, attese oggi 1 dicembre 2018, anticipi del 14turno.

Serie A Spal-Empoli - probabili formazioni e diretta dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: Iachini ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo IN TV: Sky Sport Serie A e Sky 251 CLASSIFICA Serie A La cronaca Classifica Serie A

DIRETTA SPAL EMPOLI / Streaming video e tv : l'arbitro è Paolo Silvio Mazzoleni - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA SPAL EMPOLI Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida salvezza per la 14giornata di Serie A.

Serie A - dove vedere SPAL-Empoli in TV e streaming in diretta su Sky : Il match del Paolo Mazza di Ferrara viene trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A , 202, e Sky Sport 251 . Chi fosse sprovvisto di TV, potrà seguire SPAL-Empoli in streaming ...

Probabili Formazioni SPAL-Empoli - Serie A 1-12-2018 : Serie A 2018-19, le Probabili Formazioni di SPAL-Empoli, 14^ Giornata, sabato 1 dicembre ore 15.00. Antenucci in vantaggio su Paloschi.SPAL-Empoli, Probabili Formazioni ore 15.00. Nel primo anticipo della 14^ giornata di Serie A, la SPAL si prepara a ospitare l’Empoli, in una gara importante in chiave salvezza. Al momento i padroni di casa, dopo una buona partenza, sono al quindicesimo posto con 13 punti e con un successo si ...

Serie A : Spal Empoli - probabili formazioni : Contro la Spal, sabatopomeriggio a Ferrara, Beppe Iachini torna sulla panchina dell'Empoli dopo il turno di squalifica scontato contro l'Atalanta. Per il tecnico, dopo due gare vinte al Castellani, ...

Serie A Spal - Semplici : «Con l'Empoli comincia un'altra stagione» : FERRARA - Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , ha parlato alla vigilia dell'importante sfida casalinga con l' Empoli . Queste le sue parole in conferenza stampa: " Domani non sarà la partita ...