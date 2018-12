: ? Finisce 1-0 il match tra #Juventus e #Inter nell'anticipo della 15ma giornata del Campionato. I bianconeri salgon… - repubblica : ? Finisce 1-0 il match tra #Juventus e #Inter nell'anticipo della 15ma giornata del Campionato. I bianconeri salgon… - NotizieIN : Serie A, anticipo Napoli-Frosinone 4-0 - Cyber_Feed : • Cyber News • #Serie A, anticipo Napoli-Frosinone 4-0 -

Iltorna a -8 dalla Juventus grazie alla vittoria 4-0 sul. Al San Paolo, i 24 (ora 27) punti di differenza tra le due squadre si sono visti tutti. Partita chiusa dai partenopei già nel primo tempo. Ora testa alla sfida decisiva in Champions di martedì in casa del Liverpool. Al 7' la sblocca Zielinski in mischia dopo corner. Al 40' Ounas scaglia un sinistro che deviato da Ariaudo beffa Sportiello. Ripresa col solito copione. Il portiere ciociaro rimedia su Insigne e Ounas ma capitola a Milik (68' e 84')(Di sabato 8 dicembre 2018)