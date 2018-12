Serie A 15° giornata: le probabili formazioni di Sassuolo Fiorentina, 9-12-2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 8 dicembre 2018), 15°diA: le, l’analisi e le info del lunch match Si è un po’ afflosciato il, che non vince da tre turni e deve ancora fare a meno del proprio bomber principe, Boateng (4 reti). Occhio ai due ex, Matri e Babacar, che potrebbero tramutare in realtà la solita legge del ‘gol dell’ex’.Molto peggio è messa la, incapace di vincere da fine settembre (anche su campi non inespugnabili come Frosinone e Bologna) e totalmente svuotata di quella spensieratezza di inizio stagione. Simeone non scrolla da tre mesi, Chiesa (in dubbio) non ha più l’ardore delle prime gare, e i gol degli attaccanti sono rari come rondini in inverno. Pioli deve suonare la sveglia, prima di scivolare ancora più giù.Andiamo a vedere come potrebbero disporre i ventidue in campo gli allenatori!I nostri pronosticiCome arrivanoe ...