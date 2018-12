Serbia | a Belgrado migliaia in piazza contro Vucic

Serbia : ministro Difesa Vulin - premier kosovaro Haradinaj cerca di provocare Belgrado : Vulin ha ricordato come nelle parole del premier kosovaro non ci sia alcuna espressione di novità e che la politica estera di Pristina segue semplicemente quella degli Usa. , Seb,

Volley femminile - gli Europei 2021 si disputeranno in Serbia. Fase finale a Belgrado : Gli Europei 2021 di Volley femminile si disputeranno in Serbia. Aleksandar Boricic, Presidente della CEV, e Zoran Gajic, Presidente della FederVolley locale, hanno siglato un accordo e così la rassegna continentale sbarcherà nel Paese delle Campionesse del Mondo e Campionesse d’Europa. A Belgrado si giocheranno uno dei quattro gironi e poi tutti gli incontri della Fase a eliminazione diretta (dagli ottavi alle finali per le medaglie) ...