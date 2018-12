ScuolaDigitaleTIM | nelle scuole d' Italia arriva l' Internet of Things

ScuolaDigitaleTIM e BBC portano la robotica nelle classi per stimolare i ragazzi : Come si fa a stimolare la creatività e la passione degli studenti, trasformandoli da fruitori passivi di tecnologia a utilizzatori consapevoli e attivi? Una risposta concreta è la ScuolaDigitaleTIM, un progetto nazionale promosso da TIM nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. È indirizzato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e consiste in ...