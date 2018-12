Scuola, mobilità Personale ATA 2019/22 ultime notizie: esito incontro per rinnovo contratto

scuolainforma

(Di sabato 8 dicembre 2018) Come riporta una nota diffusa da Flc-Cgil, prosegue la trattativa tra il ministero dell’istruzione e i sindacati in merito aldel Contratto Collettivo Nazionale della/2022, riguardante ilATA. Il 6 dicembre scorso si è tenuto un nuovo, dal quale è emerso che non dovrebbero esserci particolari novità rispetto al testo dell’anno scorso.Nota Flc-Cgil sulcontrattoATA Infatti, secondo quanto riportato da Flc-Cgil, la bozza del nuovo contratto ricalca in buona sostanza quanto contenuto nell’ultimo accordo: ‘La discussione sul contratto si è limitata a pochi aspetti e aggiustamenti, – riporta la nota del sindacato – poiché per questonon ci sono state le modifiche causate dall’applicazione della legge 107/2015. Saranno effettuate solo alcune ...