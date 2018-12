Sci | slalom gigante Val d' Isere | Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche

Sci alpino – Slalom di Val d’Isère : Stefano Gross costretto al forfait : Gross non ci sarà in Val d’Isère: rientra a Madonna di Campiglio. Anche Razzoli tra i sei Slalomisti italiani sulla Face de Bellevarde forfait di Stefano Gross nello Slalom di Val d’Isère. L’atleta trentino ha fatto oggi a Sestriere un paio di giri, ma ha preferito rinviare il rientro allo Slalom di Madonna di Campiglio del 22 dicembre, per cui proseguirà nei prossimi giorni le terapie per presentarsi sulla 3-tre. Gross ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per lo slalom della Val d’Isere. Gross non recupera - esordio Razzoli : Domenica 9 dicembre si disputerà lo slalom maschile in Val d’Isère, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’Italia sarà presente con sei atleti, purtroppo Stefano Gross è stato costretto a dare forfait: il trentino, infortunatosi la scorsa settimana durante un allenamento, oggi ha svolto un test a Sestriere e non si è sentito pronto per rientrare immediatamente in Francia e ha dunque rinviato il suo ritorno ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin punta alla doppietta tra Super G e slalom parallelo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino potrebbe vivere un altro fine settimana da “tutte contro Mikaela Shiffrin”. Dopo la straordinaria vittoria in Super G a Lake Louise, l’americana si presenta a St.Moritz per allungare ulteriormente nella classifica generale. Infatti nella località svizzera sono in programma nel weekend un Supergigante ed uno slalom parallelo, che vedono come favorita proprio la nativa di Vail. Shiffrin ...

Sci alpino – Coppa Europa : sorriso azzurro a Trysil - Lara Della Mea seconda nello slalom femminile : L’azzurra si conferma in grande forma chiudendo al secondo posto ad appena 7 centesimi dalla francese Nastasia Noens Primo storico podio in carriera per Lara Della Mea in Coppa Europa. Dopo il quarto posto nel primo slalom Della stagione a Trysil, l’azzurra riesce a fare anche meglio nel replay che si è disputato meno di ventiquattro ore dopo nella località norvegese, confermandosi in grande forma e chiudendo al secondo posto ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : Lara Della Mea fantastica seconda nello slalom di Trysill - primo podio in carriera : Lara Della Mea ha conquistato il suo primo podio in carriera nella Coppa Europa di sci alpino. L'azzurra ha ottenuto un bellissimo secondo posto nello slalom di Trysill (Norvegia) ad appena sette centesimi dalla francese Nastasia Noens, vincitrice Della prova dopo una spaziale rimonta dall'undicesima posizione nella prima manche. La 19enne di Tarvisio, decima al termine Della prima manche, ha rimontato ben otto posizioni (tempo ...

Sci alpino – Coppa Europa : storico podio per Lara Della Mea - l’azzurra seconda nello slalom di Trysill : Lara Della Mea da applausi: seconda nello slalom di Trysill, primo podio in carriera in Coppa Europa Primo storico podio in carriera per Lara Della Mea in Coppa Europa. Dopo il quarto posto nel primo slalom Della stagione a Trysill, l’azzurra riesce a fare anche meglio nel replay che si è disputato meno di ventiquattro ore dopo nella località norvegese, confermandosi in grande forma e chiudendo al secondo posto ad appena 7 centesimi ...

Sci alpino - Coppa Europa – Peterlini a Trysill per il podio : quinta dopo la prima manche di slalom : Peterlini lotta per il podio a Trysill: quinta a 3 centesimi dal terzo posto dopo la prima manche dello slalom di Coppa Europa La lotta per il podio è apertissima e rientra anche Martina Peterlini. La 21enne atleta delle Fiamme Oro è quinta al termine della prima manche dello slalom di Coppa Europa che si è svolta a Trysill, in Norvegia, dove la forte nevicata del mattino ha costretto gli organizzatori al rinvio della gara al ...

Sci alpino - slalom gigante Beaver Creek 2018 : Stefan Luitz beffa Hirscher - terzo un incredibile Tumler - Tonetti ottavo : Stefan Luitz vince il gigante di Beaver Creek, in Colorado, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019, al termine di una gara davvero incredibile.

Sci alpino – Coppa Europa : fantastica rimonta per Vinatzer - sua la vittoria nello slalom di Levi : Super Vinatzer, rimonta da sogno e primo trionfo nello slalom di Levi in Coppa Europa Primo trionfo in carriera in Coppa Europa per Alex Vinatzer: dopo aver già vinto lo slalom FIS di sabato scorso, l’altoatesino si ripete nella seconda competizione più importante del Circo Bianco regalando all’Italia un bellissimo successo nell’opening stagionale. Straordinaria la rimonta del 19enne che aveva chiuso al settimo posto la ...

Sci alpino - Coppa Europa Levi 2018 : Alex Vinatzer firma il primo successo in slalom! Grande rimonta del talento azzurro : Alex Vinatzer centra la prima vittoria in carriera in Coppa Europa nello slalom di Levi (Finlandia). Il 19enne altoatesino, dopo aver vinto già settimana scorsa nella gara FIS, si ripete oggi nel secondo circuito più importante, con una eccezionale rimonta nella seconda manche. Vinatzer aveva infatti chiuso la prima parte di gara al settimo posto con un ritardo di 37 centesimi dal tedesco Linus Strasser. Nella seconda manche il talento azzurro ...

Sci alpino - Coppa Europa Levi 2018 : lo svizzero Simonet vince lo slalom - tanta Italia ma gli azzurri mancano il podio : C’è tanta Italia nello slalom maschile di Levi, gara che ha aperto la Coppa Europa 2018-19, ma nessun azzurro è riuscito a salire sul podio. A vincere è stato lo svizzero Sandro Simonet, che si è imposto con 11 centesimi di vantaggio sul croato Elias Kolega e con 34 sul tedesco Linus Strasser. Il migliore degli azzurri è stato Federico Liberatore, che ha perso una posizione rispetto alla prima manche e alla fine ha chiuso al quinto posto a ...

