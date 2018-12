Sci | Shiffrin inarrestabile | vince il Super G di St Moritz

SUPER-G ST MORITZ/ Diretta : vince la Shiffrin - deludono le italiane. Streaming tv - Coppa del mondo Sci - - IlSussidiario.net : Diretta SUPER-G St MORITZ: info Streaming video e tv del secondo banco di prova della specialità per la Coppa del mondo di sci femminile.

Sci alpino - Mikaela Shiffrin cala il bis dopo Lake Louise : l’americana si prende anche il SuperG di St. Moritz : Shiffrin ancora regina, a St. Moritz vince il secondo SuperG di fila. Curtoni miglior azzurra, Bassino e Marsaglia in crescita Non aveva mai conquistato un SuperG in vita sua, ora Mikaela Shiffrin sembra essersi trasformata nella regina anche di questa specialità. dopo aver fatto la storia a Lake Louise, dove è diventata la prima atleta di sempre (maschi compresi) a vincere in tutte le sei specialità dello sci alpino, la statunitense si ...

Sci - Supergigante Saint Moritz : vince la statunitense Mikaela Shiffrin : Ancora uno strepitoso successo - il quarto stagionale e il 47/o in carriera, a soli 23 anni - per la statunitense Mikaela Shiffrin che, in 1'11"30, si è imposta nel SuperG di Coppa del mondo, a Saint-Moritz. Secondo posto , 1'11"58, per la svizzera Lara Gut-Behrami, sposa del capitano dell'Udinese, e terzo in 1'11"72 per Tina Weirather del Liechtenstein. Fuori per cadute senza danni ...

Sci : trionfo della Shiffrin nel superG di St. Moritz - cade la Brignone : ST. Moritz, SVIZZERA, - Mikaela Shiffrin vede a un passo un'altra vittoria in Coppa del Mondo. L'americanaha trionfato nel super-G di St.Moritz : 1'11'30 il tempo che le ha consentito di precedere Lara Gut , +0'28, e Tina Weirather , +0'42,. Elena Curtoni , 11esima, è sta la migliore ...

Sci alpino - SuperG Sankt Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin sa solo vincere e domina su Gut e Weirather - out Brignone e Fanchini : Non si ferma davvero più. Mikaela Shiffrin, dopo quanto fatto vedere a Lake Louise, concede il bis e vince anche il SuperGigante di Sankt Moritz, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La statunitense, va ricordato, fino ad una settimana fa non aveva mai centrato un successo in questa disciplina e, in sette giorni, ne ha vinti addirittura due. A livello di classifica generale il suo strapotere è sempre più ampio, con ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile St. Moritz 2018 in DIRETTA : Dominio Shiffrin! Federica Brignone e Nadia Fanchini sono fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica tutte le atlete saranno a caccia di Mikaela Shiffirin, vera dominatrice, anche, di questa stagione. La statunitense, infatti, è reduce dal suo primo successo in SuperG, per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è pronta per vincere la sua terza Coppa del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo St.Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin punta alla doppietta tra Super G e slalom parallelo : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino potrebbe vivere un altro fine settimana da “tutte contro Mikaela Shiffrin”. Dopo la straordinaria vittoria in Super G a Lake Louise, l’americana si presenta a St.Moritz per allungare ulteriormente nella classifica generale. Infatti nella località svizzera sono in programma nel weekend un Supergigante ed uno slalom parallelo, che vedono come favorita proprio la nativa di Vail. Shiffrin ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin può diventare la più grande di tutti i tempi. I record di Vonn e Stenmark sono alla portata : Lindsey Vonn o Ingemar Stenmark? Nessuno dei due, la risposta giusta è Mikaela Shiffrin. La 23enne di Vail ha ormai imboccato da tempo la strada per diventare la più grande di tutti i tempi e l’ultima vittoria nel SuperG di Lake Louise non ha fatto altro che confermare tutto questo. Shiffrin è salita a quota 46 successi in carriera in Coppa del Mondo, il tutto con la carta d’identità che recita solo 23 anni ed è proprio questo ...

Sci alpino - Pagelle gigante Beaver Creek e superG Lake Louise : Luitz che sorpresa - Shiffrin fenomenale - Brignone sottotono : Oggi si sono disputate il gigante discesa maschile di Beaver Creek e il superG femminile di Lake Louise, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. gigante MASCHILE Beaver Creek: STEFAN Luitz 10: Si era fermato alla quarta porta della prima manche del gigante di Alta Badia della stagione passata. Il ginocchio faceva male e ...

Sci Alpino - Supergigante - Shiffrin scrive la storia a Lake Louise : è la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin conquista il Supergigante a Lake Louise e diventa la settima donna della storia a vincere in tutte le specialità Mikaela Shiffrin dà una nuova scossa alla storia dello sci Alpino ...

Sci - storica Shiffrin : a Lake Louise arriva anche il SuperG. Unica ad aver vinto in 6 specialità : La coppa del mondo tornerà ora in Europa : le ragazze saranno impegnate sabato e domenica prossima a St. Moritz, in Svizzera, con un superG ed uno slalom parallelo.

Super-G Lake Louise : ha vinto Mikaela Shiffrin! Azzurre lontane dal podio - Coppa del Mondo Sci - - IlSussidiario.net : Diretta Super-G femminile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favorite e Azzurre , oggi 2 dicembre, .

Sci - storica Shiffrin : a Lake Louise arriva anche il SuperG. È la 7di sempre a vincere in tutte le specialità : Mikaela Shiffrin da record, è la settima sciatrice di sempre a vincere in tutte le specialità: discesa, gigante, speciale, combinata, slalom parallelo e ora anche SuperG. La campionessa statunitense ...