Sci | Luitz | ossigeno vietato? Mai pensato

Sci - possibile squalifica per Stefan Luitz : ha inalato ossigeno da 1ª e 2ª manche a Beaver Creek : Coppa del Mondo, Stefan Luitz al centro di un caso di presunta violazione del regolamento durante la gara di Beaver Creek Sci, guai in vista per Stefan Luitz. Il vincitore nel gigante di Coppa del Mondo di Beaver Creek, è “under investigation” a causa di un uso sospetto di bombole d’ossigeno tra la prima e la seconda manche della gara. Secondo quanto rivelato dal sito svizzero Skionline, lo sciatore assieme ad alcuni ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Stefan Luitz - un nuovo rivale per Marcel Hirscher. La rinaScita dopo tanta sfortuna : La seconda manche del gigante di Beaver Creek ha racchiuso in sé talmente tante emozioni che rimarrà nella mente di tutti ancora a lungo. La “favola” dello svizzero Thomas Tumler, che rimonta inesorabilmente posizioni su posizioni, fino ad arrivare al podio. La risposta, da fuoriclasse, di Marcel Hirscher, che vola al comando e relega alle sue spalle l’elvetico, capace comunque di risalire ben 18 gradini. A quel punto, però, al ...

Sci - Stefan Luitz vince gigante Beaver Creek. Tonetti ottavo : Sul gradino più alto del podio è salito il tedesco Stefan Luiz , gia in testa nella prima manche, che conquista così la sua prima vittoria in coppa del mondo, settimo podio in carriera e stacca di 14 ...

Sci alpino - Pagelle gigante Beaver Creek e superG Lake Louise : Luitz che sorpresa - Shiffrin fenomenale - Brignone sottotono : Oggi si sono disputate il gigante discesa maschile di Beaver Creek e il superG femminile di Lake Louise, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. gigante MASCHILE Beaver Creek: STEFAN Luitz 10: Si era fermato alla quarta porta della prima manche del gigante di Alta Badia della stagione passata. Il ginocchio faceva male e ...

La coppa del mondo uomini torna ora in Europa, in Francia: sabato e domenica prossimi gigante e speciale in val d'Isere.

LIVE Sci - Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Luitz pazzesco beffa Hirscher - Kristoffersen fuori dal podio - Tonetti - 8° - il migliore ... : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante maschile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino.

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta davanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d’onore e 80 punti che lo avvicinano alle prime posizioni della Classifica. davanti a tutti rimane l’austriaco Max Franz con 238 punti, 11 in più di Mauro Caviezel e 27 più di Vincent Kriechmayr. Al quinto posto Marcel Hirscher che, dal prossimo fine settimana, proverà a scalzare i ...

