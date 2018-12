Sci | Hirscher vince gigante Val d' Isere

Sci - gigante di Val d'Isere a Hirscher - 60° - - ottavo Tonetti : Il gigante maschile di Coppa del Mondo a Val d'Isere mette già dalla prima manche Marcel Hirscher davanti a tutti: il fenomenale austriaco ha totalizzato 52'41, lasciando a 71 centesimi lo sloveno ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher - il sigillo del mostro. Rivali a oltre un secondo! Tonetti ottavo : Marcel Hirscher mostra i muscoli come solo lui sa fare e vince a mani bassi il Gigante della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il fenomeno austriaco aveva letteralmente dominato la prima manche e non si è risparmiato nella seconda: ha sciato divinamente senza controllare più di tanto la situazione nonostante il largo vantaggio, ha pennellato delle curve da maestro e non ha sbagliato davvero da nulla ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher per tornare a vincere. Italia - serve una scossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante maschile di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Face de Bellevard, dove andrà in scena la terza sfida stagionale tra gli specialisti del Gigante dopo le sorprese di Beaver Creek. Il tedesco Luitz ha sorpreso tutti al grande ritorno dopo l’infortunio e il Circo Bianco potrebbe aver ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val-d’Isére 2018 : Marcel Hirscher a caccia della vetta della classifica - chi saprà fermarlo? : Dopo le due settimane in nord-America, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 si sposta nuovamente nel Vecchio Continente in vista della due-giorni di gare in Val-d’Isére, Francia, sulla pista La face de Bellevarde. Gli atleti saranno impegnati in un gigante per quanto riguarda la giornata di sabato, mentre domenica sarà di scena uno speciale. In poche parole il terreno di caccia ideale per Marcel Hirscher, pronto a sfruttare il weekend ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Stefan Luitz - un nuovo rivale per Marcel Hirscher. La rinaScita dopo tanta sfortuna : La seconda manche del gigante di Beaver Creek ha racchiuso in sé talmente tante emozioni che rimarrà nella mente di tutti ancora a lungo. La “favola” dello svizzero Thomas Tumler, che rimonta inesorabilmente posizioni su posizioni, fino ad arrivare al podio. La risposta, da fuoriclasse, di Marcel Hirscher, che vola al comando e relega alle sue spalle l’elvetico, capace comunque di risalire ben 18 gradini. A quel punto, però, al ...

Sci alpino - slalom gigante Beaver Creek 2018 : Stefan Luitz beffa Hirscher - terzo un incredibile Tumler - Tonetti ottavo : Stefan Luitz vince il gigante di Beaver Creek, in Colorado, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019, al termine di una gara davvero incredibile.

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta davanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d'onore e 80 pu