Sci | gigante Val d' Isere | guida Hirsher

LIVE Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher in fuga - italiani per la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante maschile della Val d’Isère, sulle Alpi francesi, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La prima discesa (clicca qui per la cronaca) ha visto il dominio assoluto di Marcel Hirscher che ha danzato sulla neve, e ha avuto la meglio anche del meteo inclemente. L’austriaco ha rifilato distacchi biblici a tutti (nonostante il tracciato sia stato accorciato di una ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : Marcel Hirscher mostruoso nella prima manche - vantaggio abissale. Male gli italiani : Marcel Hirscher ha letteralmente fatto saltare il banco nella prima manche del Gigante della Val d’Isere e ha dettato legge sul pendio francese dove si sta disputando una prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il detentore della Sfera di Cristallo è stato semplicemente maestoso e ha mostrato tutta la sua classe proverbiale chiudendo col tempo di 52.41, dominando in lungo e in largo e infliggendo distacchi pesantissimi ...

Sci alpino - Gigante Val d'Isere 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher per tornare a vincere. Italia - serve una scossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante maschile di Val d'Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher per tornare a vincere. Italia - serve una scossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima manche del Gigante maschile di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si preannuncia grande spettacolo sulla Face de Bellevard, dove andrà in scena la terza sfida stagionale tra gli specialisti del Gigante dopo le sorprese di Beaver Creek. Il tedesco Luitz ha sorpreso tutti al grande ritorno dopo l’infortunio e il Circo Bianco potrebbe aver ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 torna in Europa per il weekend della Val d’Isére, con gli atleti che saranno pronti per due prove tecniche, il Gigante sabato, e lo speciale domenica, con Marcel Hirscher che proverà subito ad allungare in classifica generale, puntando alla doppietta, pronto a sfidare il suo rivale numero uno, il norvegese Henrik Kristoffersen. I due grandi rivali hanno già fatto vedere in questo primo scorcio di ...

Sci alpino - Gigante Val d’Isere 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Sabato 8 dicembre si disputerà il Gigante maschile della Val d’Isere 2018, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sul pendio francese andrà in gara una gara sicuramente emozionante e spettacolare che sarà aperta da Marcel Hirscher con il pettorale numero uno. L’austriaco è il grande favorito della vigilia, atteso dall’ennesimo duello con Henrik Kristoffersen (3) e con Stefan Luitz (7) reduce dal successo ...

Sci alpino – Niente pausa per Innerhofer : l’azzurro secondo nel gigante FIS di Monte Spicco : Innerhofer non si riposa: 2° nel gigante FIS di Monte Spicco, tra le donne vince ancora la Kirchler. Junior: festa per Della Vite e Rota C’era anche un big dello sci alpino italiano al gigante FIS di Monte Spicco. Christof Innerhofer, approfittando della “pausa” delle gare di velocità di Coppa del mondo, si è divertito in una specialità non sua chiudendo al secondo posto dietro l’austriaco Julian Schütter, alla ...

Sci alpino - supergigante di Coppa Europa : 4° posto amaro per Valentina Cillara Rossi : Valentina Cillara Rossi si è qualificata al 4° posto del supergigante di Coppa Europa di Kvitfjell, Christina Ager vittoriosa Il miglior risultato in carriera in Coppa Europa ha un piccolo retrogusto amaro per Valentina Cillara Rossi. L’azzurra ha chiuso al quarto posto il supergigante di Kvitfjell, in Norvegia, ad appena 9 centesimi dal podio. Partita con il pettorale numero 3, l’atleta classe 1994 si è classificata dietro ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2019 : Italia - serve uno scatto in gigante : 18 dicembre 2016, l’ultimo podio. 18 dicembre 2011, l’ultima vittoria. A cosa ci stiamo riferendo? All’andamento dell’Italia nello slalom gigante. Sono quasi due anni, quindi, che un nostro rappresentante non centra un podio in Coppa del Mondo (l’ultimo fu Florian Eisath in Val Badia) mentre sono quasi sette, sì, avete letto bene, sette, che non vediamo il Tricolore sul gradino più alto in questa disciplina, dal ...

Sci alpino - otto gli azzurri che prenderanno parte al gigante di sabato 8 dicembre in Val d’Isère : Gli otto gigantisti in pista a Val d’Isère, dove si lavora alla barratura: già cancellato il freeski di venerdì. Ancora da completare la squadra di slalom Si lavora sulla pista del gigante in Val d’Isère per cercare di mandare in scena il doppio appuntamento del week-end. Gli organizzatori stanno barrando la Face de Bellevarde e per la notte tra venerdì e sabato è previsto un calo drastico delle temperature che dovrebbe ...

Sci alpino – Coppa Europa : doppietta norvegese nel secondo gigante maschile : doppietta norvegese nel secondo gigante maschile di Coppa Europa a Funesdalen. Fuori Liberatore e Maurberger doppietta norvegese nel secondo gigante maschile di Coppa Europa in programma sulla pista svedese di Funesdalen. Sul gradino più alto podio è salito Fabian Wilkens in 1’57″73, 20 centesimi meglio del connazionale Lucas Braathen, al terzo posto si è piazzato l’austriaco Mathias Graf a 21 centesimi. Dodicesimo ...

Sci alpino - Coppa Europa Funesdalen 2018 : doppietta norvegese in gigante. Azzurri fuori dalla top ten : La Norvegia cala la doppietta nel secondo gigante di Coppa Europa a Funesdalen. A vincere è stato Fabian Wilkens, che si è imposto con il tempo totale di i1’57″73, precedendo di 20 centesimi il connazionale Lucas Braathen. Sul gradino più basso del podio si è classificato l’austriaco Mathias Graf, staccato di 21 centesimi dalla vetta della classifica. Dopo lo straordinario successo di ieri di Simon Maurberger, questa volta ...

Sci - Felix Neureuther pronto a rientrare nel gigante maschile dopo l’infortunio : Sci, gigante maschile: Felix Neureuther si appresta a rientrare in pista dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro Felix Neureuther farà rientro in coppa del mondo nel gigante maschile in programma sabato in Val d’Isere, in Francia. A comunicarlo la Federazione tedesca di sci. Neureuther, 34 anni, è assente dalle piste dal novembre del 2017 quando si ruppe i legamenti del crociato del ginocchio sinistro. Già tre ...

Sci alpino - Coppa Europa - Liberatore al secondo posto dopo la 1manche del gigante di Beitostolen : Liberatore secondo dopo la prima manche del gigante maschile di Coppa Europa a Beitostolen, seconda manche alle 13 Federico Liberatore occupa il secondo posto al termine della prima manche del secondo ...