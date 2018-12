Sci | dominio Shiffrin a St Moritz | in Val d' Isère trionfa Hirscher

LIVE Sci alpino - SuperG femminile St. Moritz 2018 in DIRETTA : Dominio Shiffrin! Federica Brignone e Nadia Fanchini sono fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica tutte le atlete saranno a caccia di Mikaela Shiffirin, vera dominatrice, anche, di questa stagione. La statunitense, infatti, è reduce dal suo primo successo in SuperG, per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è pronta per vincere la sua terza Coppa del ...

LIVE Sci - Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA : prima manche. Hirscher pronto al dominio - l’Italia ci prova : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la cancellazione a Soelden, questa è la prima apparizione stagionale per i gigantisti. Marcel Hirscher è il grande favorito e vuole tornare alla vittoria dopo quella nello slalom di Levi. Come in Finlandia il primo grande rivale sarà il norvegese Henrik Kristoffersen, che questa volta cercherà di battere ...

IVE Sci - Gigante Beaver Creek 2018 in DIRETTA : Hirscher per un nuovo dominio - l’Italia ci prova : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Beaver Creek, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo la cancellazione a Soelden, questa è la prima apparizione stagionale per i gigantisti. Marcel Hirscher è il grande favorito e vuole tornare alla vittoria dopo quella nello slalom di Levi. Come in Finlandia il primo grande rivale sarà il norvegese Henrik Kristoffersen, che questa volta cercherà di battere ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : dominio norvegese. Toenseth batte Roethe - ottimo 12° De Fabiani : Va al norvegese Didrik Toenseth il Lillehammer Triple valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: superato dopo un lungo testa a testa durato per tutta la 15 km pursuit a tecnica classica odierna il connazionale Sjur Roethe, partito con 1″ di vantaggio e giunto all’arrivo con 1″6 di ritardo. Tripletta dei padroni di casa con il terzo posto di Emil Iversen, mentre tra gli italiani ottima la prova in rimonta di Francesco De ...

Coppa del Mondo Sci – Dominio norvegese a Lillehammer! Roethe trionfa nella 15km : solo De Fabini a punti fra gli azzurri : Sjur Roethe si aggiudica la 15km della Coppa del Mondo di Lillehammer: staccati gli azzurri, solo De Fabiani a punti Dominio Norvegia nelle gare distance a tecnica libera di Lillehammer. Tra gli uomini il successo della 15 km va a Sjur Roethe, al suo secondo trionfo in carriera in Coppa del Mondo dopo la Mass Start 50 km di Oslo nel 2015: il suo tempo (36’34″0) è stato di sei secondi più basso rispetto a quello del connazionale ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : dominio norvegese nella 15 km tl maschile. Roethe batte Toenseth - tra gli azzurri solo De Fabiani a punti : Doppietta norvegese nella seconda delle tre prove del Lillehammer Triple, minitour della Coppa del Mondo di sci di fondo che si concluderà domani con una gara pursuit in tecnica classica: oggi nella 15 km tl con partenze ad intervalli vittoria di Sjur Roethe sul connazionale Didrik Toenseth. Terzo il russo Denis Spitsov, mentre tra gli italiani solo Francesco De Fabiani va a punti. Nelle prime fasi di gara ovviamente tempi molto simili, per ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lillehammer 2018 : nella sprint femminile è dominio svedese. Sundling batte Nilsson - 14ma Greta Laurent : Parla svedese la sprint a tecnica libera che apre la tre giorni di gare in terra norvegese per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lillehammer è doppietta con la vittoria di Jonna Sundling davanti alla connazionale Stina Nilsson. Amara eliminazione ai quarti di finale per Greta Laurent, che chiude 14ma. Quattro svedesi in finale, con Stina Nilsson che scappa via fin da subito e prova a mettere nel sacco le cinque avversarie: ...

Sci : Jansrud trionfa in Super G - dominio Shriffin nello slalom : Il leader di coppa del Mondo, Max Franz, è quattordicesimo a 1.02. Male gli italiani, dopo la grande giornata di ieri. Fuori Peter Fill, Paris chiude in ventunesima posizione. Ancora più indietro ...

Sci alpino – Slalom FIS : dominio di Alex Vinatzer a Levi : Che bravo Alex Vinatzer: domina lo Slalom FIS di Levi. E altri tre italiani finiscono nei primi quindici Grande risultato per Alex Vinatzer nello Slalom FIS di Levi. Il 19enne atleta delle Fiamme Gialle ha dominato la gara battendo lo spagnolo Joaquim Salarich, che aveva vinto ventiquattro ore prima, di 61 centesimi e il croato Istek Rodes di un secondo esatto. Un bel biglietto da visita in vista dei due Slalom di Coppa Europa in ...