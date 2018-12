Sci di fondo – Nella 15 km a tecnica libera di Beitostoelen Johaug imbattibile | l’azzurra

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Therese Johaug domina la 15 km. Bene Elisa Brocard all’esordio stagionale : Dominio assoluto della norvegese Therese Johaug nella 15 km a cronometro in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Beitostolen la padrona di casa rifila distacchi abissali a tutte le avversarie, giunte tutte oltre il minuto. In casa Italia molto Bene Elisa Brocard, all’esordio stagionale, che va a punti piazzandosi 17ma. Fin dall’inizio Johaug preme sull’acceleratore e ad ogni intermedio fa segnare il ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : 15 km femminile e 30 km maschile in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: s

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : 15 km femminile e 30 km maschile in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: si parte alle ore 09.30 con la 15 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 30 km maschile. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Giandomenico ...

Sci di fondo - il programma delle gare di oggi (8 dicembre). Gli orari e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci di fondo dopo il Lillehammer Triple si ferma in Norvegia, per la precisione a Beitostolen, dove oggi, sabato 8 dicembre, sono in programma due gare distance a tecnica libera: alle ore 9.30 toccherà alle donne misurarsi su 15 km, mentre alle ore 12.15 gli uomini si cimenteranno nella 30 km. Per le gare odierne in territorio norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : staffetta obbligata al femminile - selezione per gli uomini : Il momento clou, specialmente per i colori azzurri dello sci di fondo, arriverà domenica, quando saranno in programma le staffette, ma la Coppa del Mondo, che fa tappa a Beitostolen, in Norvegia, prevede anche due gare distance a tecnica libera sabato, 15 km per le donne e 30 per gli uomini. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar ...

Sci di fondo - il programma e gli orari delle gare del fine settimana a Beitostolen. Come vederle in tv e streaming : Weekend norvegese per la Coppa del Mondo di sci di fondo: si torna a Beitostolen dopo nove anni dall’ultima volta. Il penultimo fine settimana di novembre del 2009 riporta a quella che era quasi un’altra epoca: girava ancora Vincent Vittoz (che fu secondo dietro al padrone di casa Ronny Hafsås, capace di vivere in quei due giorni il momento più alto della sua carriera), e Marit Bjoergen ancora dominava in lungo e in largo. Una ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : primo esame in staffetta per l’Italia. Gli azzurri possono giocarsi il podio : E’ un’Italia che va quella del fondo maschile. Federico Pellegrino ha già vinto la sua prima gara, come da tradizione, all’esordio nelle sprint in tecnica classica, Francesco De Fabiani è tornato ad essere protagonista nella “sua” tecnica classica, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Dietmar Noeckler hanno lanciato qualche segnale positivo più a Ruka che a Lillehammer. Tutte indicazioni interessanti in prospettiva staffetta: l’obiettivo ...

DoBank Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , che passa di mano in perdita del 2,63%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia conferma il tallone d’Achille delle prove distance in tecnica libera : Certo una sola gara fornisce un dato che non può far statistica, ma anche in questa stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo il trend nelle distance in tecnica libera non pare essersi invertito per l’Italia: quanto visto nel Lillehammer Triple non fa dormire sonni tranquilli agli azzurri. Certo, potrebbero essere tante le attenuanti: siamo ad inizio stagione e la 15 km norvegese assegnava punti dimezzati, essendo tappa di un minitour, ...

Porsche Scivola in fondo al mercato di Francoforte : In forte ribasso il colosso tedesco delle auto sportive , che mostra un disastroso -3,78%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Sci di fondo – Pellegrino e Laurent assenti a Beitostoelen - torna la Scardoni : Fatta la squadra per Beitostoelen: torna la Scardoni, assenti Pellegrino e Laurent, esordio stagionale in Coppa del mondo per cinque azzurri Cambia la squadra azzurra di fondo per il weekend di Beitostoelen. La Coppa del mondo non lascia la Norvegia, dove a Lillehammer si è tenuto il secondo appuntamento stagionale, e l’Italia si presenterà con dieci atleti per le quattro gare in programma tra sabato 8 dicembre, quando ci saranno la ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per le gare di Beitostoelen - assente Federico Pellegrino : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo lascia Lillehammer, dove lo scorso fine settimana è andato in scena un bel trittico caratterizzato anche dalla vittoria di Federico Pellegrino nella sprint, e si trasferisce a Beitostoelen, sempre in Norvegia. Sono in programma quattro gare: sabato 8 dicembre spazio alla 15 km femminile e alla 30 km maschile sempre a tecnica classica, domenica 9 dicembre andranno in scena le due staffette. ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018-2019 : Federico Pellegrino trionfale - tanto azzurro a Lillehammer : Dopo sei gare di Coppa del Mondo sia nel settore maschile che in quello femminile, per lo sci di fondo azzurro è giunto il tempo di alcune valutazioni della prima ora, prima del passaggio a Beitostolen per le gare sulle lunghe distanze. Per quanto concerne le donne, il discorso è presto fatto perché si limita alle due sole italiane protagoniste in questa fase iniziale: Greta Laurent e Lucia Scardoni. Va fatto riferimento soprattutto alle prove ...

Volley - Italia caput Mundi : Trento Campione del Mondo - Civitanova si Scioglie in fondo. Il Mondiale per Club torna a casa : L’Italia si è ripresa il Pianeta, Trento si è laureata Campione del Mondo per la quinta volta nella sua storia sconfiggendo Civitanova nel derby di finale che ha esaltato la nostra pallavolo in Polonia. Il Mondiale per Club 2018 di Volley maschile è stato letteralmente un trionfo per le nostre squadre che hanno sbarazzato l’intera concorrenza (Zenit Kazan e Sada Cruzeiro in testa) presentandosi da imbattute all’atto conclusivo ...