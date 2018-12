Sci di fondo | Coppa del Mondo Beitostolen 2018 | Sjur Roethe emerge chiaro vincitore della

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : la 30 km maschile è norvegese! Roethe batte Sundby - 24° De Fabiani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: si parte alle ore 09.30 con la 15 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 30 km maschile. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Giandomenico ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo – Nella 15 km a tecnica libera di Beitostoelen Johaug imbattibile : l’azzurra Elisa Brocard 17ª : Buon 17° posto per Elisa Brocard Nella 15 km a tecnica libera di Beitostoelen. Johaug imbattibile: vince ancora Buono il debutto stagionale di Elisa Brocard in Coppa del mondo. L’azzurra si è classificata al diciassettesimo posto Nella 15 km a tecnica libera disputata a Beitostoelen, in Norvegia, a 2’39” dalla vincitrice Therese Johaug, fuori dalla zona punti Ilaria Debertolis (37ª) e Sara Pellegrini (45ª). La norvegese ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Therese Johaug domina la 15 km. Bene Elisa Brocard all’esordio stagionale : Dominio assoluto della norvegese Therese Johaug nella 15 km a cronometro in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Beitostolen la padrona di casa rifila distacchi abissali a tutte le avversarie, giunte tutte oltre il minuto. In casa Italia molto Bene Elisa Brocard, all’esordio stagionale, che va a punti piazzandosi 17ma. Fin dall’inizio Johaug preme sull’acceleratore e ad ogni intermedio fa segnare il ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : 15 km femminile e 30 km maschile in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: si parte alle ore 09.30 con la 15 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 30 km maschile. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Giandomenico ...

Sci di fondo - il programma delle gare di oggi (8 dicembre). Gli orari e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci di fondo dopo il Lillehammer Triple si ferma in Norvegia, per la precisione a Beitostolen, dove oggi, sabato 8 dicembre, sono in programma due gare distance a tecnica libera: alle ore 9.30 toccherà alle donne misurarsi su 15 km, mentre alle ore 12.15 gli uomini si cimenteranno nella 30 km. Per le gare odierne in territorio norvegese la diretta tv è assicurata sia da Eurosport che da RaiSport+HD, mentre la diretta ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : staffetta obbligata al femminile - selezione per gli uomini : Il momento clou, specialmente per i colori azzurri dello sci di fondo, arriverà domenica, quando saranno in programma le staffette, ma la Coppa del Mondo, che fa tappa a Beitostolen, in Norvegia, prevede anche due gare distance a tecnica libera sabato, 15 km per le donne e 30 per gli uomini. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar ...

Sci di fondo - il programma e gli orari delle gare del fine settimana a Beitostolen. Come vederle in tv e streaming : Weekend norvegese per la Coppa del Mondo di sci di fondo: si torna a Beitostolen dopo nove anni dall’ultima volta. Il penultimo fine settimana di novembre del 2009 riporta a quella che era quasi un’altra epoca: girava ancora Vincent Vittoz (che fu secondo dietro al padrone di casa Ronny Hafsås, capace di vivere in quei due giorni il momento più alto della sua carriera), e Marit Bjoergen ancora dominava in lungo e in largo. Una ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : primo esame in staffetta per l’Italia. Gli azzurri possono giocarsi il podio : E’ un’Italia che va quella del fondo maschile. Federico Pellegrino ha già vinto la sua prima gara, come da tradizione, all’esordio nelle sprint in tecnica classica, Francesco De Fabiani è tornato ad essere protagonista nella “sua” tecnica classica, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Dietmar Noeckler hanno lanciato qualche segnale positivo più a Ruka che a Lillehammer. Tutte indicazioni interessanti in prospettiva staffetta: l’obiettivo ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : l’Italia conferma il tallone d’Achille delle prove distance in tecnica libera : Certo una sola gara fornisce un dato che non può far statistica, ma anche in questa stagione di Coppa del Mondo di sci di fondo il trend nelle distance in tecnica libera non pare essersi invertito per l’Italia: quanto visto nel Lillehammer Triple non fa dormire sonni tranquilli agli azzurri. Certo, potrebbero essere tante le attenuanti: siamo ad inizio stagione e la 15 km norvegese assegnava punti dimezzati, essendo tappa di un minitour, ...