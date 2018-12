Sci | Brignone cade dopo intermedio SuperG di Saint Moritz

Sci alpino - Pagelle gigante Val d’Isere e superG St. Moritz 2018 : Hirscher e Shiffrin fenomeni - buon Tonetti - out Brignone : Oggi si sono disputati il gigante maschile della Val d’Isere e il gigante femminile di St. Moritz, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti a podio e degli azzurri che si sono messi maggiormente in vista. gigante MASCHILE VAL D’ISERE 2018: MARCEL Hirscher: 10. Fenomeno assoluto, un mostro incredibile che demolisce letteralmente la concorrenza: l’austriaco ha vinto ...

Sci alpino - le azzurre non brillano nel SuperG di St. Moritz : le parole di Brignone e compagne : Le sciatrici azzurre hanno commentato il SuperG di St. Moritz, vinto dall’americana Shiffrin Non aveva mai conquistato un SuperG in vita sua, ora Mikaela Shiffrin sembra essersi trasformata nella regina anche di questa specialità. Dopo aver fatto la storia a Lake Louise, dove è diventata la prima atleta di sempre (maschi compresi) a vincere in tutte le sei specialità dello sci alpino, la statunitense si ripete a St. Moritz, dove ...

Sci : trionfo della Shiffrin nel superG di St. Moritz - cade la Brignone : ST. Moritz, SVIZZERA, - Mikaela Shiffrin vede a un passo un'altra vittoria in Coppa del Mondo. L'americanaha trionfato nel super-G di St.Moritz : 1'11'30 il tempo che le ha consentito di precedere Lara Gut , +0'28, e Tina Weirather , +0'42,. Elena Curtoni , 11esima, è sta la migliore ...

Sci alpino - SuperG St. Moritz 2018. Federica Brignone : “Ho saltato lungo e ho sbagliato”. Elena Curtoni : “Passi in avanti” : Giornata davvero sottotono per l’Italia nel SuperG di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre non sono riuscite a esprimersi nel migliore dei modi, pesano soprattutto le uscite di Federica Brignone e Nadia Fanchini che non sono riuscite a terminare la gara, la migliore è stata Elena Curtoni che ha concluso in tredicesima posizione. Di seguito le dichiarazioni che alcune azzurre hanno rilasciato ...

Sci alpino - SuperG Sankt Moritz 2018 : Mikaela Shiffrin sa solo vincere e domina su Gut e Weirather - out Brignone e Fanchini : Non si ferma davvero più. Mikaela Shiffrin, dopo quanto fatto vedere a Lake Louise, concede il bis e vince anche il SuperGigante di Sankt Moritz, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. La statunitense, va ricordato, fino ad una settimana fa non aveva mai centrato un successo in questa disciplina e, in sette giorni, ne ha vinti addirittura due. A livello di classifica generale il suo strapotere è sempre più ampio, con ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile St. Moritz 2018 in DIRETTA : Dominio Shiffrin! Federica Brignone e Nadia Fanchini sono fuori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica tutte le atlete saranno a caccia di Mikaela Shiffirin, vera dominatrice, anche, di questa stagione. La statunitense, infatti, è reduce dal suo primo successo in SuperG, per ribadire ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che è pronta per vincere la sua terza Coppa del ...

Sci alpino - le azzurre si preparano alla tappa di CdM di St. Moritz : le parole di Brignone e Fanchini : Qualche fiocco di neve a St. Moritz, annullata la sciata in pista di venerdì Nevica su St. Moritz, dove sabato 8 e domenica 9 dicembre verranno disputati un supergigante e uno slalom parallelo. La giuria ha già annunciato che la sciata in pista della vigilia è annullata, per tutte le squadre è stato organizzato un allenamento di gigante e slalom parallelo in mattinata. Il primo giorno saranno al via Marta Bassino, Federica Brignone, Elena ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le convocate dell’Italia per le gare di St. Moritz. Brignone e Delago cercano conferme : La Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino è pronta per tornare in Europa dopo la trasferta in Nord America, il Circo Bianco al femminile farà tappa a St. Moritz nel weekend dell’8-9 dicembre. Nella splendida località svizzera andranno in scena un superG e il primo slalom parallelo della stagione. L’Italia si presenterà ai cancelletti di partenza particolarmente motivata per la prova veloce, mentre dovremmo riscontrare nei testa a ...

Sci alpino - Pagelle gigante Beaver Creek e superG Lake Louise : Luitz che sorpresa - Shiffrin fenomenale - Brignone sottotono : Oggi si sono disputate il gigante discesa maschile di Beaver Creek e il superG femminile di Lake Louise, tappe valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle degli atleti che si sono messi maggiormente in luce e degli azzurri di riferimento. gigante MASCHILE Beaver Creek: STEFAN Luitz 10: Si era fermato alla quarta porta della prima manche del gigante di Alta Badia della stagione passata. Il ginocchio faceva male e ...

Classifica Coppa del Mondo femminile Sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin domina la scena e mette 238 punti su Gisin - Brignone è quarta : Il supergigante di Lake Louise in Canada incorona Mikaela Shiffrin come la settima sciatrice in grado di vincere in tutte le discipline in Coppa del Mondo e, sostanzialmente, chiude già ogni discorso per questo 2018/19. La campionessa statunitense, infatti, ha già 489 punti e ha praticamente doppiato la seconda della graduatoria, Michelle Gisin, che si trova a 238 punti di distanza. Federica Brignone scivola dalla terza alla quarta posizione con ...